Circuitul Țâcla Gavrii. Traseu turistic spectaculos în comuna Mărișel, pregătit pentru inaugurare.

Un traseu turistic spectaculos din Mărișel se apropie de inaugurare.

Traseu turistic spectaculos în Mărișel, deschis în curând pentru amatorii de drumeții|Foto: Consiliul Județean Cluj

Un nou traseu turistic montan spectaculos a fost pregătit pentru public de către Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj și va fi deschis oficial în curând în zona cu cea mai cunoscută stâncă și cel mai frumos punct de belvedere din Mărișel: Țâcla Gavrii.

Traseu turistic spectaculos în Mărișel, deschis în curând pentru amatorii de drumeții|Foto: Consiliul Județean Cluj

Noul traseu, de tip circuit – numit Circuitul Țâcla Gavrii – are circa patru kilometri, o diferență de nivel pozitivă de circa 300 de metri, pornește spre dreapta, pe cărare, chiar din parcarea de la Țăclă, parcurge o zonă împădurită, sălbatică și ajunge în punctul său cel mai înalt, în punctul de belvedere Țăcla Gavrii.

Traseul a fost deja marcat cu punct albastru la finele săptămânii trecute, într-o amplă acțiune desfășurată de către salvatorii montani clujeni și voluntarii de la Lets Do It Romania, Broadridge și Nature O'clock, sub egida Consiliului Județean Cluj. De altfel, voluntarii au participat, în paralel, și la o acțiune de ecologizare într-o zonă a comunei Mărișel.

Noul traseu – Circuitul Țîcla Gavrii – va fi inaugurat, cu public, în câteva săptămâni, în același timp cu zona de escaladă amenajată de către Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, instituție de interes județean subordonată Consiliului Județean Cluj, în zona stâncilor de la Țâcla Gavrii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: