Sabin Sărmaș: „Clujul are nevoie de infrastructură anti-frică. Va avea scopul de a proteja victimele violenței domestice, persoanele cu adicții și copiii cu nevoi speciale.” (P)

Candidatul independent pentru Primăria Cluj-Napoca, Sabin Sărmaș, a declarat că orașul are nevoie de „infrastructură anti-frică”. El a explicat că prin aceasta ar putea fi ajutați cei care au fost victimele violenței domestice, persoanele cu adicții și copiii cu nevoi speciale.

Sabin Sărmaș, despre realizarea infrastructurii anti-frică/Foto: Aurel Bîrliba/monitorulcj.ro

Candidatul independent pentru Primăria Cluj-Napoca, Sabin Sărmaș, a prezentat, într-o conferință de presă, „infrastructura anti-frică”. Aceasta din urmă ar putea fi un ajutor pentru persoanele care au fost victimele violenței domestice, persoanele cu adicții și copiii cu nevoi speciale.

Sabin Sărmaș, candidat independent la Primăria Cluj-Napoca/Foto: Sabin Sărmaș

„Când ne gândim la infrastructură și la cum funcționează un oraș, ne gândim la drumuri, la spitale, la școli, la cabluri, la țevi. Lucruri care într-adevăr sunt necesare pentru ca un oraș să funcționeze, dar care nu sunt suficiente pentru a face oamenii din oraș să aibă o viață mai bună. Sunt absolut necesare, sunt lucruri de bază, dar nu sunt suficiente. Nu spun eu asta, ci mi-o spun în fiecare zi oamenii cu care ma întâlnesc în cartier. Aș putea să scriu o cartea întreagă după campania asta despre micile drame pe care fiecare le are, pentru că în oraș nu există genul acesta de infrastructură anti-frică. Infrastructura aceasta o orașului pe care o avem, cea fizică, nu rezolvă probleme și nu te ajută să ieși din drame atunci când copilul tău este la prima beție și intră direct în comă alcoolică sau când fata ta de 13 ani e la școală și te-ai trezit peste noapte că are o dependență de etnobotanice sau când se întâmplă în jur să ai cazuri de violență domestică în familie, tatăl să o bată pe mamă sau când ai un copil cu probleme speciale, autism sau sindrom down. Acestea sunt momente în care din păcate nu te simți ajutat ca om, ca locuitor al Clujului. Sunt momente în care nu știi ce să faci, nu știi cum să ieși din ele sau dacă găsești o cale să ieși din ele de multe ori costul e atât de mare. Orașul nu te ajută, nu îți dă infrastructura aceasta anti-frică”, a declarat Sabin Sărmaș.

Infrastructura anti-frică, pe 3 piloni care să ofere ajutor

Candidatul independent la Primăria Cluj-Napoca a explicat că infrastructura anti-frică va ajuta trei categorii principale de clujeni.

Sabin Sărmaș, despre infrastructura anti-frică/Foto: Sabin Sărmaș

„Infrastructura își propune să ajute 3 categorii mari. O situație este cea în care avem femei, copii sau vârstnici care sunt victime ale violenței în familie. A doua situație este cea în care familiile au cazuri de adicții, nu contează că vorbim de alcoolism, de dependență de jocuri de noroc sau de etnobotanice. A treia situație se referă la părinții care au copii cu sindrom down sau cu autism, cu nevoi speciale. Nu sunt deloc puțini și din păcate pentru ei e foarte complicat să se descurce. Sunt trei piloni pentru trei categorii mari. Va fi un drum pe care îl propunem și care le poate da siguranță, încredere, stabilitate emoțională. Dramele acestea nu sunt doar ale victimelor violenței domestice, celor care suferă de adicții sau a copiilor cu probleme speciale. Întotdeauna drama aceasta afectează o familie, este afectat un cerc mai mare dincolo de victime în sine”, a declarat Sabin Sărmaș.

Pașii pentru a realiza infrastructura anti-frică

Sabin Sărmaș a explicat, în cadrul conferinței, că vor exista patru pași în realizarea unei infrastructuri care să ajute clujenii cu probleme.

Candidatul independent la Primăria Cluj-Napoca a precizat că primul pas pentru a ajuta clujenii cu probleme va fi sprijinirea ONG-urilor care se ocupă de victimele violenței domestice, oferă sprijin pentru a trata dependența de etnobotanice, se ocupă cu reducerea daunelor alcoolismului sau a dependenței de jocurile de noroc.

Sabin Sărmaș, despre infrastructura anti-frică/Foto: Sabin Sărmaș

„Primul pas este o linie de finanțare dedicată cu resurse. O linie de finanțare dedicată pentru ONG-urile care se ocupă de victimele violenței domestice, copii, femei sau vârstinici, cei care suferă de adicții, etnobotanice, alcool, jocuri de noroc”, a declarat Sabin Sărmaș.

Al doilea pas, potrivit candidatului independent la Primăria Cluj-Napoca, va fi construirea de 3 centre pentru găzduirea femeilor, femeilor cu copii și persoanelor vârstnice care vin din familii afectate de violența domestică.

Sabin Sărmaș, despre infrastructura anti-frică/Foto: Sabin Sărmaș

„Un al doilea pas este construirea de trei centre noi care să găzduiască femeile, femeile cu copii și persoanele vârstnice care sunt abuzate”, a declarat Sabin Sărmaș.

Pentru ca infrastructura anti-frică să ajute clujenii în cât mai multe probleme, Sabin Sărmaș a explicat că va fi nevoie de realizarea unui centru de tratament acut de dezintoxicare și terapie post-cură pentru copiii și adolescenții clujeni care se confruntă cu problem asociate dependenței de etnobotanice, alcool și jocuri de noroc.

Sabin Sărmaș, despre infrastructura anti-frică/Foto: Sabin Sărmaș

„Un al treilea pas ar fi un centru de complexitate un pic mai mare. Complexitea vine din ceea ce va fi. Centrul își propune să ofere tratament de dezintoxicare și post terapie pentru cei care suferă de dependență, în general adolescenții, de etnobotanice, dar și cei care au dependență de alcool sau jocuri de noroc. Acest centru va avea un call center pe care părinții îl vor putea apela. Când te trezești acasă cu copilul care îți spune că are o criză și nu știi ce să faci. Un astfel de centru poate ușura viața părinților. Vor fi psihologi, va fi personal specializat. Acest centru poate să ne ofere mai multă siguranță”, a declarat Sabin Sărmaș.

De asemenea, potrivit candidatului independent la Primăria Cluj-Napoca, orașul va avea nevoie și un centru pentru copiii cu nevoi speciale.

Sabin Sărmaș, despre infrastructura anti-frică/Foto: Sabin Sărmaș

„Pasul 4 va fi realizarea unui centru pentru copiii cu nevoi speciale. Am vorbit cu oameni care mi-au explicat cât de greu este să fii în astfel de situații. Într-o zi m-am întâlnit cu o fată de 23 de ani care mi-a spus că e mamă pentru fratele ei de 18 ani care are autism, iar mama lor muncește și noaptea și ziua pentru a putea să îi întrețină. E doar o poveste din cred că aproape 10 pe care le știu. E o nevoie despre care se vorbește puțin. Sunt cu adevărat oameni care au nevoie urgent de un astfel de centru”, a mai declarat Sabin Sărmaș.

Acesta le-a transmis și un mesaj clujenilor care au probleme și care caută ajutor.

Sabin Sărmaș, mesaj pentru clujeni/Foto: Sabin Sărmaș

„Sunt lucruri de care în mod normal ar fi trebuit să ne ocupăm de mai multă vreme. Apar în discuții doar când avem accidente ca cel de la 2 Mai sau când încep părinții să se plângă. Ne trezim la realitate doar când apar astfel de momente dramatice, asta pentru că nu vorbim cu oamenii. Uităm să construim pentru oameni astfel de infrastructură anti-frică. Mesajul pe care vreau să îl transmit este că nu sunt singuri și că înțelegem nevoile pe care ei le au. Nu sunteți singuri, vă vedem, v-am ascultat și voi realiza această infrastructură care face viața mai ușoară și care va încerca să vă scape de micile drame”, a declarat Sabin Sărmaș.

