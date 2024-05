Olah Emese: administrațiile locale conduse de UDMR sunt stabile și de succes! (P)

Oláh Emese, candidatul UDMR pentru Primăria Cluj-Napoca la alegerile locale din 9 iunie

Oláh Emese, candidatul UDMR pentru Primăria Cluj-Napoca spune că pentru Cluj-Napoca, locul care este pentru noi toți acasă, îți dorește să construiască toate condițiile prin care să devină un oraș incluziv, inovator, un oraș care să fie un loc prietenos pentru familii, un loc în care performanța să fie la ea acasă: „Îmi doresc să lucrez, în continuare, pentru a crea un oraș cu servicii mai bune, învățământ de calitate, servicii medicale mai performante, siguranță publică și condiții adecvate pentru toți locuitorii săi. De asemenea, susțin ca orașul să se mențină în topul localităților cu o calitate a vieții ridicată, un oraș verde.”

Numeroase studii arată că municipiul Cluj-Napoca are cea mai mare creștere a calității vieții dintre orașele din România în ultimii 5 ani și se află printre cele mai sigure orașe, conform unui clasament al UE. Sunt valori de care trebuie să avem grijă în continuare.

„Cluj-Napoca trebuie și va continua să se dezvolte”

„Cluj-Napoca trebuie și va continua să se dezvolte: am făcut-o în ceea ce privește infrastructura: prin finalizarea proiectelor de dezvoltare și renovare începute sau aflate încă în faza de proiect, în același timp nu am rămas în urmă nici în domeniul cultural: am sprijinit instituțiile noastre maghiare, școlile și bisericile.”- spune Oláh Emese.

Principiile de bază pe care le-a formulat UDMR Cluj pentru această campanie sunt următoarele: fiecare locuitor al Clujului are dreptul fundamental la siguranță, la locuință, la un mediu curat, la educație, la acces la servicii de sănătate, la păstrarea culturii și tradițiilor și la posibilitatea de a se bucura de divertisment de calitate.​ Totodată, dezvoltarea instituțiilor educaționale trebuie să continue. Cluj-Napoca este un oraș atractiv pentru investitori. Prin urmare, trebuie create condiții pentru a încuraja crearea de noi afaceri, atât din punct de vedere infrastructural, cât și economic. Acest lucru necesită, la rândul său, reducerea birocrației și utilizarea pe scară largă a digitalizării. În viitor, ar trebui să se pună un accent mai mare pe dezvoltarea relațiilor PPP (parteneriat public-privat). Este nevoie de un proces decizional participativ pe scară largă. Participarea politică a locuitorilor orașului nu ar trebui să se încheie cu alegerea reprezentanților în Primărie și Consiliul Local. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii Clujului au un cuvânt de spus înainte de luarea unor decizii și investiții majore. Pentru a face acest lucru, trebuie să dezvoltăm un sistem care să permită tuturor categoriilor de populație să își exprime opiniile. ​

Ar trebui să se pună mai mult accent pe dezvoltarea zonelor rezidențiale, construind cartiere sigure, asemănătoare orașelor mici și adaptându-le pe cele existente astfel încât toate serviciile publice să fie la distanță de mers pe jos. ​Spațiile existente ar trebui populate și ar trebui aduse evenimente în aceste spații pentru a atrage mulțimile - și pentru a aduce împreună comunitățile de cartier. Acest lucru ar putea include, de exemplu, evenimente culturale care să aibă loc în aer liber. Dar trebuie, de asemenea, să aducem la viață spațiile nefolosite, chiar dacă numai temporar. ​

Profitul nu poate fi măsurat doar în bani, orașul trebuie să construiască o comunitate cu locuitorii săi, sprijinind dezvoltarea de inițiative mici, nu doar afaceri de anvergură. Investițiile în infrastructură. Este vital să se construiască centura metropolitană, iar dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză și a transportului public trebuie să rămână o prioritate. Cartierele nou construite ar trebui să aibă propria lor infrastructură, cu creșe, grădinițe și școli, precum și magazine, spații verzi pentru sport și agrement. În cazul cartierelor existente, este responsabilitatea municipalității să asigure o infrastructură educațională adecvată, cu creșe, grădinițe și școli în fiecare cartier. Să crească în mod continuu numărul de spații verzi și parcuri și, de asemenea, să fie întreținute și îmbunătățite cele existente.

Administrațiile locale conduse de UDMR sunt stabile și de succes. Continuăm să construim și să dezvoltăm comunitățile locale. Munca noastră este în slujba tuturor. Avem rezultate, am făcut treabă bună, acest lucru fiind benefic întregii comunități.

