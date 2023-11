Alin Tișe, nemulțumit de deszăpeziri: „Pe niciun tronson nu s-a intervenit ca la carte. Am cerut colegilor să aplice sancțiuni”

Primele ninsori din județ au adus nemulțumiri legate de intervențiile de deszăpezire a drumurilor. Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, spune că a dispus aplicarea de sancțiuni pentru firmele „luate prin surprindere” de iarnă.

Primele ninsori din județ au adus nemulțumiri legate de intervențiile de deszăpezire a drumurilor. FOTO: Facebook/ CJ Cluj

Șeful Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a arătat că intervențiile pe drumurile județene de după ultimele ninsori au lăsat de dorit, fiind solicitări în mai multe zone din județ unde mașinile nu au putut circula.

Potrivit președintelui CJ Cluj, au fost probleme mai ales în zona de munte, dar și în comunele Chinteni, Săvădisla, Aghireșu. Viscolul a împiedica intervenția pe mai multe tronsoane de drum, iar la Chinteni, chiar utilajele care trebuiau să asigure deszăpezirea s-au răsturnat, a arătat Alin Tișe.

„Avem câteva zone cu probleme în județ. Azi noapte a nins, practic, în aproape tot județul, se circulă în condiții de iarnă. Aș insista puțin pe zonele cu probleme, pe loturile de la Huedin spre zona de munte, de asemenea pe lotul de la Gilău și Turda, unde au fost întârzieri în intervențiile mașinilor. De asemenea, au fost probleme pe raza comunei Chinteni, înspre Popești și Coruș. Au fost probleme pe raza comunei Săvădisla din cauza viscolului. De asemenea, în Popești, Coruș, din cauza viscolului nu am putut interveni eficient, a trebuit să așteptăm ieri oprirea viscolului. De asemenea, am avut probleme în localitatea Leghia, înspre Râșca, Mănăstireni, Valea Drăganului și Căianu, au fost câteva dintre localitățile în care am avut întârzieri la intervenție, iar drumul de la Păduri, Chinteni, Valea Drăganului și Gârbău au fost blocate pentru câteva minute din cauza căderilor mari de zăpadă și din cauza viscolului. Îndeobște, viscolul ne-a deranjat foarte tare, nu s-a putut interveni și s-a creat gheață pe anumite drumuri.

Am avut și un incident cu mașini de intervenție care s-au răsturnat pe raza comunei Chinteni, mai exact în Pădureni, din cauza gheții. A fost nevoie de intervenția altor utilaje, din alte zone, pentru a reuși să eliberăm carosabilul. Pentru prima dată în acest an au fost probleme pe anumite drumuri județene, iar în prezent mai sunt mici probleme, dar se circulă. Utilajele noastre sunt pe teren în continuare și intervin acolo unde drumul e blocat sau are strat de gheață”, a declarat președintele Consiliului Județean, la un post local de radio.

Alin Tișe: „Am cerut colegilor mei să aplice sancțiuni contractuale”

Șeful forului județean s-a declarat nemulțumit de intervențiile firmelor responsabile de deszăpezirea drumurilor și a arătat că a dispus aplicarea de sancțiuni contractuale, acolo unde a fost cazul. Totodată, el a vorbit despre solicitările venite din teritoriu.

„Pe niciun tronson de drum nu s-a intervenit ca la carte, deja am cerut colegilor mei de la Direcția de Drumuri să aplice sancțiuni contractuale. Din păcate, nu înțeleg firmele nici acum, după atâția ani, că orice ban plătit amendă este luat din profitul lor. Realizez exact ce probleme au firmele, realizez cu își împart teritoriul și cum își duc mașinile în alte zone ca să facă față concurenței și nu am siguranța că vor interveni la timp pe toate tronsoanele, de aceea sunt reținut.

Am avut doar de la Primăria Căianu solicitări pe o zonă unde nu au putut urca autobuzele și am avut două solicitări pe raza comunei Aghireșu, la Leghia, de la primărie și din partea Primărie Chinteni, în localitatea Popești, unde au rămas oameni pentru câteva ore blocați pe acest traseu”, a mai arătat Alin Tișe.

