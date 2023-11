Emil Boc explică de ce există un singur ofertant pentru tronsonul 2 al centurii metropolitane: „Multe firme au dat târcoale. Unii preferă să meargă la șes”

După multe luni de prelungire, licitația tronsonului doi al centurii metropolitane a primit o ofertă. Primarul Emil Boc explică de ce există un singur ofertant, deși mai multe firme și-au arătat interesul pentru realizarea centurii Clujului.

Emil Boc prezintă traseul viitoarei centuri metropolitane a Clujului / Foto: Facebook - Emil Boc

În cadrul unei intervenții radio, primarul Emil Boc a explicat de ce există un singur ofertant la licitația pentru realizarea centurii metropolitane, tronsonul 2. Edilul Clujului spune că un factor este faptul că există foarte multe proiecte de infrastructură la nivelul Uniunii Europene, lucru care a restrâns numărul firmelor interesate.

Din acest motiv, Emil Boc a susținut că este o „veste bună că avem un ofertant”, dar și fiindcă lucrarea este una „extrem de complexă”:

„În condițiile în care acum la nivelul UE fiecare țară are câte un PNRR de zeci sau chiar sute de miliarde de euro și sunt foarte multe lucrări în fiecare țară, s-a restrâns foarte mult numărul firmelor interesate pentru a participa la licitații. Asta este realitatea. De aceea am spus că este o veste bună că avem un ofertant care s-a înscris la această licitație și asta înseamnă că dacă satisface exigențele legale, va putea merge mai departe. Nu știu acest lucru, nu mă pot pronunța, pentru că acum urmează o perioadă de 60 de zile, care poate fi prelungită cu maxim încă 30 de zile lucrătoare, pentru evaluarea ofertei. Acolo este o chestiune tehnică, de specilitate.

Pe de altă parte, știți bine că această lucrare este extrem de complexă. Când ai 5 tunele, viaducte, poduri, vreo 13 noduri de legătură, ai 20 km de drumuri de legătură, 24 km de centură, 32 km de piste de biciclete... când traversezi Făgetul, știți că este o lucrare grea. Unii preferă să meargă la șes, pentru că e mult mai simplu decât să faci prin dealuri. În contextul acesta a fost prevăzută discuția despre care am vorbit, că am pus partea plină a paharului că avem un ofertant care s-a înscris la licitație”, a declarat Emil Boc, într-o intervenție radio.

Boc: „Multe firme au dat târcoale”

Primarul Emil Boc mai spunea că multe firme și-au arătat interesul pentru realizarea centurii. El a explicat că firmele preferă să nu lucreze la deal, motivând că situația la primul tronson s-a rezolvat mai rapid, fiindcă a fost „pe șes”:

„Spuneam săptămâna trecută că au fost multe firme care au dat târcoale. În faza de interes, toată lumea întreabă. La primul tronson care a fost pe șes au venit ofertanții, nu am avut probleme. Problema este cu tronsonul ăsta, mare, care cuprinde tăierea Făgetului și nodurile de legătură care sunt prinse numai în acest tronson. Aici este complexitatea lucrărilor. Mulți s-au interesat de condiții, mulți au cerut prelungire pentru că probabil că voiau să participe, dar la momentul adevărului, până la data limită, avem depusă o singură ofertă care are 17 subcontractanți. Liderul de asociere are 17 subcontractanți, ca să vă dați seama de amploarea a lucrărilor care trebuie făcute acolo. Hai să vedem partea plină a paharului: primul tronson Cluj-Florești este cu licitația adjudecată. La acesta avem la dispoziție maxim 90 de zile, se poate încheia și în 60 de zile potrivit prevederilor legale, dar citez din lege deocamdată. Această lucrare vine să întregească pachetul acesta de lucrări majore de infrastructură pentru Cluj”, a mai explicat primarul Clujului.

