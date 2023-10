Supraimpozitarea clădirilor cu 500% „a schimbat fața Clujului”, spune Emil Boc: „La început, eram amenințați cu avocați”

Măsura supraimpozitării clădirilor neîngrijite „a făcut minuni”, în ultimii ani, în ceea ce privește aspectul imobilelor din oraș. Edilul Emil Boc este de părere că, deși nu este populară, măsura a contribuit la „schimbarea feței” orașului.

Supraimpozitarea clădirilor cu 500% „a schimbat fața Clujului”. FOTO: Emil Boc/ Facebook

Primarul Emil Boc a declarat că municipiul Cluj-Napoca „și-a schimbat fața” ca urmare a supraimpozitării clădirilor lăsate în paragină și care pot pune în pericol siguranța trecătorilor. Edilul a afirmat că măsura nu a fost binevenită de unii clujeni, fiind nepopulară și astăzi, însă s-a dovedit eficientă în a-i motiva pe proprietari să reabiliteze fațadele clădirilor.

Clădirile din Cluj care au fațadele degradate sunt supraimpozitate cu până la 500%, până la remedierea problemelor. Măsura, introdusă la Cluj-Napoca în anul 2016, poate fi introdusă la în urma unui proces de inspecție și control asupra clădirilor din municipiu, realizat de Poliția Locală.

„În anii 2016-2017 aveam ședințe de consiliu de 8-12 ore, în care eram amenințați cu avocați cu toate plângerile posibile, de ce impunem impozitarea cu 500% la cei care nu își refac clădirile și pun în pericol trecătorii de pe stradă. Am avut multe procese, am luptat la baionetă, dar uneori este nevoie să utilizezi și politici coercitive pentru a duce la îndeplinire ceea ce nu se face de bună voie și nesilit de nimeni. Cetățeanul are în egală măsură drepturi și obligații. Un cetățean care locuiește în zona centrală a Clujului are dreptul să aibă o locuință, dar ai și o obligație față de toți ceilalți, care trecem pe stradă, ca proprietatea ta să nu îmi pună în pericol siguranța. Această inițiativă a fost nepopulară și rămâne nepopulară, pentru că sunt mulți care încă plătesc această penalizare. Când oamenii se conformează și remediază situația, se oprește supraimpozitarea. În egală măsură, cei care nu și-au reabilitat încă sunt tot mai puțini – fața Clujului s-a schimbat radical după aceste supraimpozitări, arată din ce în e mai bine. Nu este împotriva cuiva această măsură, dar trebuie să respectăm cu toții niște principii în comunitate. Nimeni nu este mai presus de lege, toți suntem egali în fața legii”, a declarat primarul Emil Boc la o emisiune de radio.

Peste 800 de clădiri, modernizate în șase ani

Peste 800 de imobile taxate cu până la 500% au fost refațadizate în ultimii șase ani. Anul trecut, zeci de clădiri au fost reabilitate în municipiu.

În 2022, s-au verificat și completat fişe de evaluare şi note de constatare pentru 99 imobile deteriorate, din care 68 imobile au fost propuse pentru supraimpozitare. De asemenea, au fost somați 746 proprietari din care 581 au fost propuși pentru supraimpozitare, potrivit datelor cuprinse în Raportul de activitate al primarului Emil Boc pentru anul trecut.

Până în prezent, au fost reabilitate parțial sau complet 820 de imobile, din care 66 în 2022. La începutul anului, figurau ca fiind în curs de execuție lucrări de refațadizare/revitalizare/reparații la 44 de imobile (schele, tunele, plase de protecție).

„Această politică va continua până când ultima clădire din Cluj nerefațadizată va fi refațadizată. Asta înseamnă că atâtea amenzi vom aplica până când vor fi mai scumpe amenzile decât valoarea imobilului. Nu vom abandona această politică până când, repet, ultima clădire neîntreținută din Cluj nu va fi reabilitată conform prevederilor legale”, declara edilul Emil Boc în decembrie 2022.

Câte clădiri au fost modernizate până acum?

Potrivit datelor oficiale, prezentate de Direcția Generală a Poliției Locale din Primărie, în anul 2016, au fost evaluate 377 de imobile din care 56 au fost supuse supraimpozitării, începând cu anul 2017.

În 2017, în cadrul celei de-a doua etape, alte 749 de imobile au fost evaluate, din care 43 au fost supraimpozitate.

În 2018, au fost evaluate un număr de 435 de imobile, din care 18 au fost supraimpozitate.

În anul 2019, alte 350 imobile erau evaluate, din care 39 de clădiri au fost supraimpozitate.

În anul 2020, un număr de 170 de imobile erau evaluate, din care 38 de clădiri au fost supraimpozitate.

În anul 2021, erau evaluate 242 de imobile, din care 36 au supuse supraimpozitării.

În anul 2022, 99 de imobile au fost evaluate, din care 23 erau propuse pentru supraimpozitare în ședința de Consiliu local din decembrie anul trecut.

La începutul lui 2023, un număr de 160 de imobile erau supraimpozitate.

Amintim că, începând cu 2021, nu doar clădirile neîngrijite sunt supraimpozitate, ci și terenurile lăsate „în paragină”. Astfel, în funcție de starea de degradare a acestora, clujenii vor trebui să plătească impozit cu 200% până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite. Potrivit regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite, vor fi supraimpozitate terenurile aflate în stare de paragină, acoperite de buruieni, părăsite, insalubre, curţi neîngrijite, împrejurimi nereparate şi neîntreţinute. Fac excepție de la majorarea impozitului pentru terenurile neîngrijite proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă și au anunțat începrea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și autoritatea publică locală.

