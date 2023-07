Centura metropolitană a Clujului, „model” pentru Autostrada Unirii: „Un exemplu de viziune, profesionalism, eficacitate”

Tronsonul Târgu Neamț-Iași-Ungheni al Autostrăzii Unirii (A8), în lungime de 100 km și cu doar 9 noduri a fost comparat cu centura metropolitană a Clujului, care, pe 42 km are nu mai puțin de 20 de noduri.

Camera de Comerț și Industrie Iași solicită CNAIR să creeze mai multe noduri rutiere, inclusiv conectarea municipiului, a Aeroportului Internațional și a viitorului spital de urgență la Autostrada Unirii. Președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, Paul Butnariu a făcut o comparație între tronsonul Târgu Neamț-Iași-Ungheni și centura metropolitană a Clujului:

„După un sfert de secol de muncă, acțiuni și eforturi depuse de organizațiile civice, de parlamentari și mediul politico-administrativ local, de comunitatea oamenilor de afaceri, de mediul academic și universitar, constatăm că Autostrada A8 este tot la stadiul de promisiune, având întârzieri mari în desfășurarea procedurilor necesare pentru începerea execuției lucrărilor. Nu putem decât să îi felicităm pe cei care au reușit să finalizeze Aeroportul Brașov sau Podul de la Brăila, pe cei care au promovat proiecte precum Metroul Cluj-Napoca sau Drumul Expres Oradea-Arad, să apreciem amploarea și rapiditatea lucrărilor din Portul Constanța, progresul consistent al Drumului Expres Craiova-Pitești sau Galați-A2, pe cei care au lansat în timp record licitațiile șoselelor ocolitoare ale municipiilor Timișoara sau Cluj-Napoca. Proiectul Centurii ocolitoare Cluj-Napoca la categoria de drum expres este un exemplu de viziune, profesionalism, eficacitate și care pe o distanță de 42 km are 20 noduri de legătură, 26 km bretele de racordare, 34 km de drumuri de legătură și circa 2 km de tunele, la un cost estimativ de 1 miliard euro”, a arătat șeful Camerei de Comerț și Industrie Iași.

De cealaltă parte, arată Paul Butnariu, pe segmentului Moțca-Ungheni al Autostrăzii Unirii, în lungime de 93 km, sunt prevăzute numai 8-9 noduri de legătură.

„În antiteză, proiectul actual al segmentului A8 Moțca-Ungheni are 93 km, din care porțiunea de la km 59 la km 91 reprezintă și centura ocolitoare nord a municipiului Iași, este estimat la sub 1 miliard euro și – pe întreaga distanță – are prevăzute numai 8-9 noduri de legătură”, se mai arată în comunicatul Camerei de Comerț Iași.

Cer mai multe noduri de legătură pe A8

Reprezentanții mediului de afaceri din regiunea moldavă propun mai multe noduri rutiere și drumuri de legătură:

„De ce se întârzie A8 ? Este revoltător și de neînțeles ca, după 25 de ani de tergiversări, să se prezinte un proiect de autostradă în care PRACTIC să nu existe IAȘI, Ruginoasa, Valea Lupului, Popricani, să fie mai ușor de ajuns de pe autostradă la Sculeni decât în Iași, să nu existe o racordare directă la traversarea DN 24C care să permită accesul pe A8 a zonei Popricani – Vlădeni – Trifești – Bivolari – Șipote plus sud-estul județului Botoșani, să nu existe o legătură directă cu Valea Lupului, să nu existe un nod de legătură amplasat direct pe cel mai aglomerat și ”ucigător” Drum European E583 și, culmea absurdului, să nu existe o legătură directă și rapidă cu un aeroport internațional de peste 1,5 milioane pasageri!

Având in vedere cele de mai sus, facem un apel ferm și responsabil la toți cei ce răspund de proiectarea, avizarea și aprobarea acestei investiții capitale să mărească numărul nodurilor și drumurilor de legătură!” - Camera de Comerț și Industrie Iași.

2030, termenul de finalizare a centurii

Centura metropolitană va aduce șase benzi pe DN 1 între Florești și Cluj-Napoca, inclusiv o bandă dedicată pentru SMURD și pompieri. Centura Metropolitană, proiect cu indicativ „Drum TransRegio Feleac T 35″, va avea în total 42 de kilometri și o durată de realizare de 4 ani (fiecare etapă). Amintim că licitația pentru realizarea lotului 1 a fost adjudecată vineri în favoarea asocierii de firme SC Viarom Construct SRL și SC Electrogrup SA, contract în valoare de 94 milioane de lei. Termenul pentru realizarea proiectului este de 20 de luni.

Proiectul centurii ocolitoare a Clujului presupune o finanțare de aproape 1 miliard de euro, potrivit reprezentanților Primăriei.

În prima etapă de realizare a proiectului este prevăzută legătura Centurii Metropolitane Cluj-Napoca cu viitorul Spital Regional de Urgență pentru ca în etapa II să fie realizată și conexiunea cu Autostrada Transilvania.

Implementarea proiectului va fi etapizată, în funcție de resursele bugetare. Din cauza surselor de finanțare (proiectul centurii metropolitane nu este inlcus în PNRR, urmând a fi finanțat prin Programul operațional de transport), termenul final pentru realizarea acesteia nu mai este anul 2026, ci 2030. Pentru prima etapă de realizare a Centurii Metropolitane este prevăzută o lungime de 23,67 de kilometri și aproape 20 de kilometri de drumuri de legătură, iar pentru etapa II 18,6 kilometri și aproape 14 kilometri drum de legătură.

