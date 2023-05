Fără deșeuri pe Someș, în Cluj-Napoca. Bariera pentru gunoaie va fi reinstalată

Deșeurile din amonte nu vor mai pătrunde în oraș. Administrația locală a municipiului Cluj-Napoca va reinstala bariera pentru deșeuri pe Someș, în cartierul Grigorescu, până în luna iulie.

Bariera pentru gunoaie va fi reinstalată în cartierul Grigorescu. FOTO: 2019 - Facebook/ Emil Boc

După doi ani de la demontarea stăvilarului de pe Someș, primăria va reinstala bariera pentru deșeurile de pe râu, în cartierul Grigorescu, în această vară. Scopul acestei bariere este de a opri deșeurile din amonte să pătrundă în oraș.

Montată prima oară în 2019, bariera împotriva deșeurilor de pe Someș a fost desființată odată cu demararea lucrărilor de revitalizare a malurilor Someșului. Aceasta va fi însă montată din nou, în această vară, arată administratorul public Gheorghe Șurubaru, într-un răspuns la o cerere formulată de cei de la Someșul Nostru.

„Veste bună: bariera pentru deșeuri se reinstalează după doi ani! 15 clujeni au trimis sesizări legate de prezența deșeurilor la Someș și afluenți în zona metropolitană de Ziua Apelor. (…) Din partea Primăriei Cluj, a venit răspuns oficial că se reinstalează barajul, dat jos în urma lucrărilor de amenajare. (…) Barajul remontat este important pentru că nelucrându-se la cauzele depozitării ilegale, sute de tone de deșeuri, mii chiar, vin anual spre Cluj și mai departe. În sensul acesta, cerem în continuare primăriei Cluj să instaleze mai multe baraje, la Nadăș și la Pârâul Becaș”, arată cei de la Someșul Nostru.

Bariera pentru gunoaie va fi reinstalată în cartierul Grigorescu. FOTO: Facebook/ Someșul Nostru

Malurile Someșului, „urâțite” de gunoaie

Activiștii de mediu clujeni spun că deșeurile afectează din puct de vedere estetic malurile Someșului și arată că sesizările către autorități pentru igienizare au dat rezultate.

„Fotografiile cu frumusețea deltei Florești, dar și videoul cu castorul surprins pe pagina Someșul nostru, au arătat că sunt zone urâțite de prezența deșeurilor. Imaginile au ajuns prin social media și media locală la zeci de mii de oameni. 20 de persoane am cartat deșeuri de Ziua Pământului în Delta Florești pe biciclete și cu caicele (…), dar ne-am bucurat pur și simplu de apă și Mica Deltă a Floreștiului. O curățenie simbolică am făcut strict în zona de unde am lansat caiacele. Sesizările au funcționat parțial, în sensul în care echipe de salubriști cu care ne-am întâlnit au curățat zona barajului Florești, administrată de Hidrolelectrica, dar nu au ajuns în stufăriș. Potrivit unor estimări aproximative, de pe lac Florești, în dreptul barajului, firma de salubritate colectează lunar 25 de metri cubi de deșeuri, o parte crengi, dar bună parte deșeuri de plastic care vin din Gilău. Putem aproxima pentru baraj Grigorescu sute de metri cubi pe an? Potrivit Apelor Române, doar 10 metri cubi de deșeuri se colectează lunar. Potrivit salubriștilor, deșeurile din Gilău se opresc la baraj, nu merg mai departe. Spre Cluj-Napoca, deșeurile vin din Florești, sunt aruncate pe o rază de 1 km, aval de baraj. Apele Române au cerut Primăriei Florești monitorizarea zonelor unde se aruncă deșeuri și curățenii pe malurile Someșului și afluenților unde au constatat depozitări ilegale.

Pe scurt, astfel de acțiuni pun accentul atât pe ape curate, dar și pe amenajări minim invazive care ne apropie de râu și ne scot din traficul auto în mobilitatea noastră zilnică la nivelul zonei metropolitane. Acest coridor trebuie să fie nu doar de mobilitate, ci și de biodiversitate, de aceea cerem o arie naturală urbană de la Delta Florești până în Grigorescu, via compania de apă Someș SA. La ritmul autorităților, va fi destul de muncit, noi vom face advocacy în continuare și vom oferi expertiza dobândită în timp”, mai arată cei de la Someșul Nostru.

