Ce se mai „aude” despre metroul din Cluj? Boc: „Este în grafic din toate punctele de vedere”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că nu se vor pierde banii europeni pentru metrou. Potrivit edilului, proiectul se află în grafic.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că nu se vor pierde banii europeni pentru metrou.

„Acest proiect este în grafic, în momentul de față din toate punctele de vedere. Mă bucur că soluția Primăriei a fost menținută de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Potrivit legii, imediat după decizia CNSC, eu aș fi putut semna contractul, dar având în vedere că este cel mai mare proiect de infrastructură din România după '89, ca valoare, am zis că nu mă reped până când decizia rămâne complet definitivă.

Adică, dacă s-ar fi depus o plângere, aș fi așteptat rezoluția instanței. Noi, până la finalul acestei săptămâni, vom ști dacă mai există sau nu vreo contestație depusă în instanță. Și după, de săptămâna viitoare, vom putea să contactăm firma și să începem procedura. Conform graficului cu Ministerul Transporturilor, noi trebuie să avem încheiat contractul până la mijlocul lunii iunie 2023, când se depune cererea de finanțare pe fonduri europene nr.3, iar în PNRR este acest jalon până în 15 iunie. Cu siguranță, până în 15 iunie contractul va fi semnat. Și dacă va fi vreo contestație, eu am dreptul să semnez contractul, instanța are 30 de zile pentru soluționarea contestației și tot mă încadrez. Eu am așteptat doar din precauție”, a declarat Emil Boc la un post de radio local..

Reprezentanții primăriei clujene așteaptă până vineri o înștiintare oficială.

Primarul a mai spus că tot proiectul este în grafic și că acest contract trebuie semnat până la mijlocul lunii iulie și depus la Uniunea Europeană pentru finanțare.

„Este cererea de finanțare numărul 3, iar în PNRR pentru acest jalon data este 15 iulie. Nu este absolut niciun risc de îndeplinire a exigențelor din PNRR”, a mai spus Emil Boc.

Contract de 2 miliarde de euro

Contractul de aproape două miliarde de euro pentru proiectarea și execuția magistralei M1 la Cluj-Napoca poate fi semnat cu Asocierea Gulermak – Alstom după ce contestația Dogus a fost respinsă.

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins pe 7 aprilie, pe fond, contestația Dogus, iar Primăria Cluj-Napoca poate semna cel mai mare contract din Transporturi, fără a mai aștepta o eventuală contestație la Curtea de Apel București. Gulermak a construit 17,5 km de linie la metroul din Istanbul și la linia din Dubai.

Asocierea Gulermak – Alstom – Arcada a câștigat contractul cu o ofertă de 9 miliarde de lei. Contractul pentru Magistrala de 21 de kilometri și 19 stații are o durată de 96 de luni și are 300 de milioane de euro finanțare prin PNRR. Ministerul Transporturilor asigură finanțarea de la bugetul de stat, fonduri europene, dar și Primăria Cluj-Napoca va avea o contribuție de la bugetul local.

Trenurile metroului din Cluj-Napoca vor circula la un interval de 90 de secunde, iar capacitatea va fi cuprinsă între 15.000 şi 20.000 pasageri.

