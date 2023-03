Secretarul de stat Ovidiu Cîmpean a reprezentat România la Forumul European al Orașelor

Secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Ovidiu Cîmpean, a reprezentat România la Forumul European al Orașelor (FEO) din Torino, Italia.

Fostul director de dezvoltare din Primăria Cluj-Napoca, Ovidiu Cîmpean, a vorbit în cadrul evenimentului despre modalitățile de implementare a Pactului Verde European în România. Țara noastră are peste 6.000 de contracte de finanțare semnate prin PNRR cu autoritățile locale în domenii ca eficiența energetică a clădirilor publice și rezidențiale, mobilitate urbană sau infrastructură verde.

„Săptămâna trecută am participat, la Torino, la cea de-a 5-a ediție a Forumului Orașelor. Evenimentul reunește stakeholderi de la nivel european, național, regional și local, interesați atât de tranziția verde a orașelor, cât și de dezvoltarea urbană durabilă. Tema acestei ediții a fost rolul vital pe care orașele îl au în implementarea Pactului Verde European, subliniind importanța unei abordări integrate a tranziției verzi și digitale, în contextul schimbărilor climatice.

În cadrul sesiunii «How to support the implementation of the European Green Deal in cities while dealing with new challenges», am vorbit despre modalitățile de implementare a Pactului Verde European în România, dar și despre oportunitățile de finanțare de care oraşele beneficiază în cadrul Politicii de Coeziune, în perioada 2021-2027.

La acest panel au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, alături de reprezentanți la nivel înalt ai Estoniei, Finlandei, Italiei, Poloniei și Germaniei.

