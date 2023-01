Parcul Ștefan cel Mare s-a deschis, dar lucrările continuă. Va fi amenajată o scenă în aer liber și iluminat arhitectural

Lucrările la Parcul Ștefan cel Mare continuă, deși acesta a fost deschis publicului în ultima zi din anul 2022. Primarul Emil Boc arată că au intervenit noi lucrări pe parcurs.

Parcul Ștefan cel Mare s-a deschis, dar lucrările continuă. FOTO: Facebook/ Emil Boc

Lucrările la Parcul Ștefan cel Mare din centrul Clujului continuă, deși trebuiau finalizate în ultima zi din an.

Primarul Emil Boc arată că întârzierea față de termenul inițial a fost cauzată de noi lucrări cerute de experți și de cei de la Teatrul Național. Este vorba despre iluminatul arhitectural al clădirii și realizarea unei scene în aer liber, lucrări cae nu erau cuprinse în proiectul inițial potrivit edilului.

„V-am spus că parcul va fi deschis în 31 decembrie, ceea ce s-a întâmplat, parcul este deschis. Acolo mai sunt de făcut unele lucrări, datorită faptului că după ce s-a făcut licitația, experții ne-au recomandat să facem iluminatul arhitectural și să facem o piațetă cu o scenă acolo. Acelea nu erau incluse în licitație, în termenul contractual, dar nici nu am putut să le dăm altcuiva să le facă, nu ai cum când cineva are o lucrare acolo de făcut. Așa că am spus că deschidem publicului, așa cum am făcut și la baza sportivă La Terenuri, urmând ca recepția lucrărilor să se facă după anul nou, după ce se finalizează și partea aceasta ce ține de scenă și de iluminatul arhitectural, care a apărut ulterior. Parcul este deschis, nu mai este îngrădit”, a declarat primarul Emil Boc, la un post local de radio.

Constructorul, lăudat de Boc

Primarul Clujului a lăudat firma pentru finalizarea lucrărilor din fața Teatrului Național înaintea datei de 1 decembrie, ceea ce a permis organizarea sărbătorii de Ziua Națională a României în această locație și a apreciat faptul că, în ciuda faptului că lucrările continuă, firma a permis accesul cetățenilor în noul parc.

„Data finalizării acestor lucrări suplimentare depinde de când este adusă scena, pe care am comandat-o, dar aici sunt câteva complicații. În câteva zile voi avea datele exacte și le voi comunica, dar, repet, parcul funcționează și fără aceste componente, poate fi frecventat de către clujeni. Este de admirat că firma a munci pe brânci să termine la 1 decembrie prima parte a parcului, pentru a putea avea Ziua Națională acolo și că a deschis parcul la 31 decembrie”, a mai arătat Boc.

„Mica promenadă”, readusă la viață

Parcul Ștefan cel Mare, cunoscut în trecut ca „Mica promenadă” a Clujului, „își schimbă fața”. Proiectul de revitalizare cuprinde o suprafață de peste 1,2 hectare, anume esplanada și spațiile verzi adiacente clădirii Teatrului Național Cluj-Napoca.

Proiectul include plantarea a 64 arbori pe lângă cei existenți, 1.474 arbuști, 2.910 flori cu bulb și 6.626 plante perene. De asemenea, se instalează de asemenea un sistem de irigații automatizat. Conform expertizei tehnice, au fost înlocuiți 9 arbori compromiși din punct de vedere fiziologic și care puteau reprezenta un pericol pentru trecători.

Tăierea arborilor din acest parc a fost un subiect amplu dezbătut în spațiul public la momentul lansării proiectului, iar o petiție online a fost inițiată pentru oprirea tăierii copacilor. Primarul Emil Boc le-a transmis clujenilor că „orice copac care poate fi salvat, va fi salvat”.

Clădirea care găzduiește Teatrul Național „Lucian Blaga” și Opera Națională Română Cluj-Napoca va beneficia de iluminat arhitectural, sisteme similare fiind implementate recent la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” și la Biserica „Sfântul Mihail” din Piața Unirii.

Proiectul de revitalizare a parcului cuprinde:

plantări arbori și arbuști, gazonare și plantare de noi specii perene;

modernizarea aleilor, realizarea unui singur acces auto pentru mașinile de intervenție și instalarea de mobilier urban modern (bănci, cuburi, coșuri de gunoi ș.a.);

realizare accese pietonale și pentru biciclete, interconectate;

loc de joacă pentru copii;

amplasarea unei scene demontabile în spatele clădirii teatrului;

construcția a 4 fântâni arteziene;

rastel pentru biciclete cu dale înierbate;

stație pentru încărcarea mașinilor electrice;

amplasare corpuri de iluminat cu proiectoare;

instalare sistem de irigații automatizat;

punct gospodăresc îngropat;

toaletă automată cu dotări pentru persoane cu dizabilități.

Valoarea contractului este de 11.726.450,26 lei (TVA inclus). Lucrările sunt realizate de Garden Center Grup.

