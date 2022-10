Amenzile CTP pentru murdărie și miros în autobuze. Măsura este necesară „pentru confortul călătorilor”.

Interzicerea accesului în autobuze a călătorilor cu haine murdare a fost o măsură „necesară pentru îndeplinirea scopului legitim de confort și siguranță a călătorilor”, precizează CTP Cluj-Napoca.

Compania de Transport Public a reacționat la sancționarea de către CNCD a Primăriei Cluj-Napoca, pentru interzicerea accesului în autobuz cu haine murdare. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

Compania de Transport Public a reacționat la sancționarea de către CNCD a Primăriei Cluj-Napoca, pentru interzicerea accesului în autobuz cu haine murdare. Compania arată că măsura a fost necesară pentru furnizarea serviciului de transport local în condiții de siguranță și confort.

CTP Cluj-Napoca arată că măsura a fost necesară ca urmare a „sesizărilor și reclamațiilor primite din partea călătorilor” privind „tapițeria murdară a scaunelor” și „mirosurile neplăcute”.

Conform art.8.1, lit.a) din Regulamentul privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor aprobat prin HCL nr.670/10.09.2019, urcarea în mijlocul de transport public local de călători cu îmbrăcăminte murdară care deteriorează starea de curățenie a mijlocului de transport (tapițeria scaunelor, podeaua, salonul) se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei.

„Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA (CTP) și-a asumat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local obligația de a asigura executarea transportului local în condiții de regularitate, siguranță și confort.

Confortul presupune totalitatea condițiilor materiale care asigură o existență civilizată, plăcută, comodă și igienică. Această obligație contractuală își are temeiul legal în dispozițiile art.l alin. (a) lit.g) din Legea 921/2007 privind serviciile publice de transport în unitățile administrativ-teritoriale și corespunde condițiilor generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Față de obligația legală a CTP de a asigura un transport local sigur și confortabil, dovedit în practică prin condițiile evident vizibile de cea mai bună calitate și, implicit pentru a-și îndeplini scopul legitim de a asigura confortul călătorilor a devenit necesară obligația corelativa a tuturor călătorilor de a avea o conduită civilizată în toate privințele, inclusiv al curațeniei îmbrăcămintei. Obligața este, în egală masură, în concordanță cu normele europene și prevederile legale menționate în actele normative interne de mai sus fiind prevăzută în Regulamentul privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor aprobat prin HCL nr.670/10.09.2019.

Clujenii, reclamații privind tapițeriile murdare

Măsura a fost necesară pentru îndeplinirea scopului legitim de confort și siguranță a călătorilor precum și ca urmare a sesizărilor și reclamațiilor primite din partea călătorilor care au scos în evidență faptul că tapițeria scaunelor este murdară și impregnată cu mirosuri neplăcute, sau chiar îmbibată cu mizerii a căror mirosuri persistă dacă aceasta nu este schimbată foarte des”, a transmis ing. Alin Oaida, șef Siguranța Circulației din cadrul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, într-un răspuns remis monitorulcj.ro.

Potrivit Companiei de Transport Public, din cauza hainelor murdare ale călătorilor, aproape jumătate dintre mijloacele de transport în comun noi necesită renovări, „fapt care duce la cheltuieli suplimentare”:

„Subliniem că în procent de 40% din totalul mijloacelor de transport în comun noi achiziționate, tapițeria scaunelor necesită renovari substanțiale, fapt care duce la cheltuieli suplimentare cu implicații negative asupra Companiei și în final asupra comunității locale. Interesant de observat este că în țări ca Ungaria sau Germania, necesitatea igrenizării mijloacelor de transport prin schimbarea tapițeriei scaunelor apare la intervale de timp de două ori mai mari”, se mai arată în comunicatul transmis de companie.

Primăria Cluj-Napoca, avertisment pentru discriminare

Amintim că, la începutul lunii octombrie, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat Municipiul Cluj-Napoca pentru o hotărâre de consiliu local ce limitează accesul în mijloacele de transport în comun a persoanelor cu haine murdare.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), în urma sesizării de către Centrul de Resurse Juridice (CRJ), a sancționat Municipiul Cluj-Napoca pentru prevederi ale unei Hotărâri de Consiliu Local care dezavantajează persoanele fără posibilități financiare, aflate în sărăcie, limitându-li-se accesul în mijloacele de transport public.

O hotărâre a consiliului local adoptată în 2019 stabilește că pasagerii din mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului sunt obligați să aibă o ținută vestimentară curată, iar cei care urcă în mijlocul de transport public local de călători cu îmbrăcăminte murdară care poate să deterioreze starea de curățenie a mijlocului de transport riscă amendă de la 100 lei, la 200 lei.

„CNCD a reținut săvârșirea faptei de discriminare potrivit art. 2 alin. (3), art. 10 lit. h) și g) și art. 15 din OG 137/2000 prin Hotărârea nr. 541 din 07 septembrie 2022, sancționând cu avertisment UAT Municipiul Cluj-Napoca, prin primar în funcție”, se arată în Hotărârea CNCD.

Într-un răspuns trimis monitorulcj.ro, biroul de presă al Primăriei Cluj-Napoca a precizat următoarele: „Primăria Cluj-Napoca a luat act de această decizie, care are o valoare de recomandare, lucrul pe care noi oricum așa îl facem in practică, atunci când aplicăm această HCL. Aplicam hotărârea in litera, dar mai ales in spiritul ei, adică doar dacă exista abuzuri”.

