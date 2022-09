„Pădurea Clujenilor” uscată de nepăsare, costă mai mult. Câți bani plătește în plus Primăria

Buruieni, copaci uscați, poduri din lemn „care trec peste nimic”, 8 oameni pe 21 de hectare. Așa arată „Pădurea Clujenilor” prin ochii unui vizitator. Acum, Primăria Cluj-Napoca va da mai mulți bani firmei care se ocupă de amenajarea spațiului.

În ultimele luni, mai mulți clujeni au semnalat nenumărate probleme la „Pădurea Clujenilor”, ba că terenul o ia la vale, ba că zona e plină de buruieni și copaci uscați. Acum, firma care s-a ocupat de amenajarea parcului, Nord Conforest, a cerut mai mulți bani de la Primărie pentru continuarea proiectului.

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din 7 septembrie se află un proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului – Pădurea Clujenilor.

Potrivit noului deviz, valoare totală a lucrărilor se ridică la suma de 23.060.415 lei inclusiv TVA.

„Considerăm necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici în scopul continuării procesului de implementare a proiectului și finalizării acestuia. Majorarea devizului este din cauza actualizării prețurilor materialelor care este în cuantum de 547.825 lei”, transmite municipalitatea.

În 2018, Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico-economici, valoarea totală aprobată fiind în cuantum de 22.861.202 lei. Contractul de execuție a fost semnat în iulie 2019 cu Asocierea SC Nord Conforest -Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL având o valoare totală de 19.024.917 lei cu TVA.

Parcul Tineretului - Pădurea Clujenilor este unul dintre proiectele de amploare ce vizează dimensiunea verde din Cluj-Napoca. Parcul este situat pe Bulevardul Muncii. Cu o suprafață de peste 21 ha, mai mare decât cea a Parcului Central Simion Bărnuțiu, Pădurea Clujenilor ar trebui să ofere vizitatorilor zone de recreere pentru timpul liber, un punct de belvedere, facilități sportive, mobilier urban modern, stații de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice, locuri de parcare, iluminat public și alte dotări specific.

După ce în presă au fost semnalate numeroase probleme, reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca au spus că lucrările nu au fost recepționate „fiind necesară remedierea anumitor aspecte”.

„Nu e parc”

Ulterior, Viceprimarul Dan Tarcea le-a transmis locuitorilor că „Pădurea Clujenilor” nu e parc, terenul din zonă fiind „extrem de rău și argilos” pe care nu se poate construi nimic. În ceea ce privește lucrările, viceprimarul Clujului spune că tot ce e degradat va fi refăcut pe banii firmei care a amenajat cele 21 de hectare.

„Acest proiect se cheamă «Pădurea Clujenilor». Nu discutăm de un parc, nu discutăm de o zonă amenajată precum un parc, precum Parcul Mare, sau vreun alt parc pe care îl facem la nivelul municipiului. Vorbim de o doză de sălbăticie. Acolo, din păcate, este un terem extrem, extrem de rău, este un teren pe care nu se poate face absolut nimic cu el, e un teren argilos, de aceea noi am făcut această investiție acolo din fonduri europene. Pentru că fondurile europene au fost destinate pentru un asemenea obiectiv. Banii erau destinați pentru reconversia unor terenuri care sunt degradate, exact acest teren se încadrează în această zonă și în această componentă de teren care este degradat. Vreau să spun că încă recepția nu este gata, nu am făcut recepția finală pentru că am identificat și noi că sunt câțiva arbori care nu s-au prins, destul de mulți după o primă evaluare, există și o garanție pe care trebuie să o dea constructorul și de aceea, la toamnă, vor fi schimbați toți arborii pe banii firmei care a câștigat licitația și a plantat arborii acolo, nu pe banii clujenilor sau pe fonduri europene”, declara Dan Tarcea.

Cine e în spatele Nord Conforest

Nord Conforest SA este o societate cu sediul în Gilău controlată de Dorin și Ioan Așchilean. Societatea are drept obiect al activității „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”. Nord Conforest a construit noua bază sportivă din Gheorgheni, contractul ridicându-se la 4,6 milioane de euro, firma a mai câştigat contractul pentru modernizarea şi extinderea Parcului Industrial Tetarom I la o valoare de 9,3 milioane de euro sau pentru construirea Parcului Industrial Tetarom IV, unde Consiliul Judeţean a pierdut finanţarea europeană. De asemenea, Nord Conforest s-a ocupat și de închiderea rampei de gunoi de la Pata Rât.

