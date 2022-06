25 de hidranți noi, în Florești, după ce mai multe incendii au izbucnit la blocurile din comună. Primar: „Punem stop incendiilor!”

Primăria Florești instalează 25 de hidranți noi, după ce în ultimele luni au izbucnit mai multe incendii la blocurile de locuințe din comună. Primarul face un apel la oameni să fie mai responsabili.

25 de hidranți noi, în Florești, după mai multe incendii izbucnite la blocurile din comună / Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Primarul comunei, Bogdan Pivariu, face un apel al responsabilitate și responsabilizarea cetățenilor după ce în ultimele luni au izbucnit mai multe incendii în Florești.

Edilul a amintit că locuitorii au avut un comportament iresponsabil în unele cazuri și a spus că instalațiile improvizate, presupuse „grătare pe balcon” și lăsarea unei surse de foc nesupravegheate sunt factori care pot să producă tragedii, iar acestea trebuie prevenite:

„Stop incendiilor!!!!

Lansăm un apel la responsabilitate și responsabilizare a cetățenilor în modul de exploatare a spațiilor din blocurile de locuințe. Prevenirea incidentelor nefericite ține în principal de seriozitatea noastră a tuturor. Presupuse «grătare în balcon», instalații ambientale și electrice improvizate sau surse de foc lăsate nesupravegheate pot produce tragedii care trebuie prevenite! Incendiile înregistrate în comuna Florești în ultimele luni au evidențiat o serie de zone cu imobile de locuințe vulnerabile la capacitatea de reacție și intervenție a autorităților în cazul unor astfel de incidente, dar și situații de comportamente vecine cu inconștiența, care distrug vieți și produc pagube”, a transmis Bogdan Pivariu.

Astfel, Pivariu a anunțat că în comună se vor instala 25 de hidranți supraterani noi, pe mai multe străzi:

„Independent de situațiile proiectelor construite până acum, în urma analizelor efectuate împreună cu reprezentanții Companiei de Apă Someș și cei ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, am decis locațiile pentru instalarea a 25 de noi hidranți supraterani în comuna Florești, pe mai multe străzi, inclusiv în zonele afectate de incidentele regretabile din acest an, și am demarat procedurile necesare în acest sens”, a transmis primarul.

Incendii în Florești

Un incendiu violent a avut loc în Florești pe strada Porii, la începutul lunii aprilie, la un bloc de locuințe. În acel incendiu, opt apartamente au fost distruse de flăcări.

În urma incidentului, 26 de persoane care locuiau în apartamentele afectate de incendiu au primit cazare din partea Primăriei Florești. Intervenția pompierilor a durat mai bine de șapte ore, timp în care aceștia au întâmpinat mai multe probleme, conform unui comunicat transmis de cei din cadrul ISU Cluj.

Un alt incendiu la un bloc de locuințe din Florești a urmat apoi la începutul lunii mai, pe strada Stejarului. Cauza probabilă stabilită a incendiului a fost o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată. În urma incidentului, un bărbat de 30 de ani a suferit arsuri și a fost transportat la spital.

Încă un incendiu a avut loc la un bloc de pe strada Fagului din comună chiar ieri, duminică, 19 iunie. Până la sosirea pompierilor, aproximativ 15 persoane s-au autoevacuat. 7 autospeciale ISU au intervenit pentru stingerea incendiului. Incendiul s-a manifestat la mansarda unui bloc. A fost afectat acoperișul mansardei pe o suprafață de cca 300mp, potrivit ISU Cluj.

