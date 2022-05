Celebrul Târg de la Negreni are loc în iunie, după 2 ani de pauză! E paradisul colecționarilor de vechituri

Celebrul târg de vechituri de la Negreni cu ediția de vară cunoscută ca „Târgul Coaselor” se va desfășura în iunie 2022, după ce a fost anulat doi ani pe timp de pandemie.

Târgul de la Negreni, paradisul colecționarilor de vechituri / Foto: Centrul Turistic Negreni - Facebook

Anunțul oficial a fost făcut de Primăria comunei la începutul lunii mai și postat pe Facebook de Centrul Turistic Negreni.

Târgul se va desfășura timp de patru zile, în perioada 9 - 12 iunie 2022:

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



„Având în vedere Hotărârea nr. 19 din 29.04.2022, privind aprobarea organizării Târgurilor Tradiționale de Vară și Toamnă din Comuna Negreni și a taxelor speciale percepute în cadrul funcționării acestuia, vă aducem la cunoștință următoarele:

Primăria Comunei Negreni, împreună cu Consiliul Local Negreni, organizează în perioada 09.06.2022 - 12.06.2022, Târgul de Vară, cunoscut ca și „Târgul Coaselor”. Vă așteptăm cu drag!”, se arată în anunțul Primăriei comunei Negreni.

Despre Târgul de la Negreni

Localitatea Negreni în anul 1815 a primit oficial aprobarea pentru organizarea târgurilor, iar în fiecare an, în al doilea weekend din luna octombrie, mii de oameni se adună în localitatea Negreni din județul Cluj, la cel mai mare târg de antichități și nu numai din Transilvania, târg ce iși are originile în Evul Mediu.

Târgul cu o tradiţie de căteva secole se organizează toamna, în al doilea sfărşit de săptămănă a lunii octombrie, pe malul Crişului Repede, în localitatea Negreni. Însă, Târgul de la Negreni are și o ediție de vară, care se organizează de regulă în luna iunie.

Acesta are două părţi, una în care se vând obiecte noi de uz general, haine, încălţăminte. O importanţă mai mare are cealaltă parte unde se pot găsi diferite vechituri, de exemplu: port popular, cusături, farfurii pictate, cărţi, mobilier, scule, picturi, etc. Târgul se bucură de o popularitate foarte mare având oaspeţi din Ungaria, Europa de Vest și chiar şi din America.

CITEȘTE ȘI: