Reconversie profesională, job garantat și venituri stabile în Cluj, după doar 12 luni de pregătire la școala Codecool România (P)

Cursul Full-Stack Developer by Codecool atrage anual profesioniști cu experiență interesați de domeniul tech și programare, care au înțeles avantajele unui job bine plătit si a unui viitor sigur și doresc să își construiască o carieră în Cluj, Timișoara, Iași sau București.

Peste 50% dintre studenții Codecool vin cu un important background de 5-10 ani în diverse alte domenii precum HoReCa, educație, servicii, administrație locală, banking, finanțe, vânzări sau marketing. Sunt avantaje ce pot aduce o contribuție semnificativă la proiectele la care vor lucra pentru viitorul angajator din domeniul IT, odată ce au absolvit cursul Codecool, Full-Stack Developer.

Pentru a răspunde nevoilor tot mai frecvente de formare venite din afara capitalei, singurul curs de programare ce oferă garanția jobului după absolvire a luat și o formă online începând din noiembrie 2021, dând acces tuturor celor interesați de o reconversie profesională, la o metodă de școlarizare de foarte bună calitate precum și la contact permanent cu mentorii Codecool. În acest fel, toți cursanții pot beneficia de aceeași calitate a trainingului ca și colegii lor din sala de curs.

Acesta este singurul curs de programare din România care amână complet orice taxă de școlarizare, care oferă primele 3 luni de probă gratuit și care după 12 luni de curs dă cursanților garanția contractuală a unui job de Junior Full Stack Developer.

Până pe 15 mai 2022 școala oferă 35% discount pentru cei care se înscriu la cel mai intensiv curs de programare de pe piață: Full-Stack Developer după metoda Codecool. Concret, cursantul plătește 3.250 EUR în loc de 5.000 EUR, iar dacă alege varianta rate lunare, poate plăti între 80-100 EUR/ lună. În plus, de curând am început discuții cu BCR Social unde vom accesa un produs financiar care să-i ajute pe studenții noștri să se susțină pe perioada studiului și pe care încep să-l plătească abia la 12-18 luni după primirea finanțării, moment în care ei ar avea deja un loc de muncă în IT.

Primele 3 luni sunt gratuite, iar primul modul este de probă deoarece vrem să oferim aplicanților șansa să testeze metoda, curricula, intensitatea cursului și să vadă dacă se potrivesc.

După ce vor termina cursul nostru de Full-Stack Developer absolvenții se pot așteapta la un salariu de cel puțin 6.000 RON brut și după ce capătă 2 ani de experiență, pot obține venituri chiar și de 17.000 RON. Astfel, le garantăm că timpul, banii și efortul pe care l-au investit în viitorul lor vor avea rezultate pe termen lung.

#ResetYourCareer! Potrivită pentru profesioniști între 27 și 45 de ani, formarea după metoda Codecool este ideală pentru persoane care își doresc cu adevărat o reconversie profesională după ce au acumulat experiență în alte domenii. Sau care simt efectul de burnout, sau instabilitatea din domeniul lor de activitate, sau care primesc salarii mici deși au meserii esențiale pentru economie (educație, sănătate etc). Sau care vor pur și simplu să își urmeze visul de a deveni experți în tech.

Alex Oancea, absolvent Codecool

“Înainte de Codecool am lucrat ca Food and Beverages Manager, în industria HoReCa. La un moment dat, un prieten m-a rugat să-l ajut să își facă un website în WordPress. Mi s-a părut o provocare interesantă și am acceptat. Acolo m-am lovit pentru prima dată de JavaScript. Ulterior, am început să caut mai multe informații pe Google, am vrut să înțeleg mai multe. Când am găsit Codecool eram deja hotărât să învăț programare și cochetam cu mai multe școli de IT din România, să fiu sincer. Am ajuns pe website-ul Codecool unde am devorat toată informația de acolo și cred că tot conceptul mi s-a părut foarte potrivit pentru mine. Bineînțeles, partea de job garantat de la final a fost cireașa de pe tort și a cântărit foarte mult în decizia pe care am luat-o” povestește Alex Oancea, absolvent Codecool.

Pentru a începe, viitorii cursanți trebuie să aibă minim o diplomă de bacalaureat, să știe limba engleză cel puțin la nivel intermediar și să aibă skill-uri logice de bază (capacitatea de a rezolva o problemă, de a găsi soluții logice la o temă dată). E musai să își dorească o schimbare în carieră, indiferent de ce îl/o motivează și, ideal, să aibă economii sau susținerea familiei pentru a putea să se concentreze timp de 12 luni pe terminarea cursului.

Ce se învață la Codecool ? Cursanții învață 4 până la 6 limbaje de programare într-un an intens de scoală, alături de mentori cu experiență care investesc timp și energie pentru ca studenții să își fixeze și un set impresionant de abilități interpersonale, cum ar fi time managementul, inteligența emoțională, comunicarea asertivă, abilitățile de prezentare și inclusiv modul de lucru Agile, simulând astfel un mediu de lucru real.

Studenții vor face primii pași în programarea în Python, vor învață elementele de bază ale interacțiunii cu bazele de date și limbajul SQL, vor face cunoștință cu tehnologiile utile în dezvoltarea front-end – HTML, CSS și JavaScript. De asemenea vor învăța limbajul – C# sau Java, elementele de bază ale OOP și principiile SOLID. La final vor explora și aspecte tehnologice mai avansate, inclusiv multithreading, structuri de date și tranzacții în SQL, Spring sau ASP.NET pe partea de back-end. Însă, foarte important, fiind în contact permanent cu partenerii noștri de business, adaptăm curricula conform nevoilor lor. Tehnologiile evoluează foarte rapid și ne dorim să ținem pasul.

După ce au finalizat cursul, absolvenții intră într-o fază de job hunt la companiile partenere Codecool. Domeniul IT fiind din ce în ce mai căutat în România și oferta de locuri de muncă și specializări bogată, Codecoolerii pot opta pentru joburi precum Front-End developer, App Developer, Analist Programator sau Software Developer, însă posibilitățile sunt nenumărate.

În acest moment, în aria Europei Centrală avem peste 300 de parteneri în Ungaria, Polonia și Austria (de exemplu - Vodafone, Motorola, General Electric și alții), iar în România avem peste 50, dintre care putem enumera companii ca Asseco CEE, Edenred, Iqnox sau Sparware, astfel că oportunitățile sunt importante, aici dar și în străinătate.

