Aveți grijă! Urs văzut în pădurea din Baciu: „Nu uitați că e animal sălbatic. Se pot întâmpla necazuri mari” FOTO

Un urs a fost văzut în pădurea din Baciu, către Mera. Administratorul fondului de vânătoare Baciu i-a avertizat pe oameni că se pot întâmpla „necazuri mari” dacă se avântă în pădure.

Aveți grijă! Urs văzut în pădurea din Baciu / foto: Grupul Băcenilor

O femeie din Baciu a observat animalul în pădure și i-a avertizat și pe ceilalți localnici pe rețelele de socializare:



„Bună seara! Astăzi am văzut un urs în jurul orei 20. Pădurea la ieșire (capăt) din Baciu către Salaj! Aveți grijă!”, a anunțat o femeie pe pagina de Facebook Grupul Băcenilor.

Ulterior, femeia a oferit mai multe indicații în comentarii: „Zona este deasupra ultimei străzi din Baciu, în stânga către Mera! Oamenii cu câini ar trebuii sa meargă în parc! Am văzut și eu mulți cu câini în pădure și sperie fauna, căprioare, vulpi etc. Și eu am câine dar am grijă! Ursul acela este la el acasă”, a adăugat femeia.

Tot în secțiunea de comentarii, Administratorul fondului de Vânătoare Baciu, Mihai Deleanu, i-a avertizat pe localnici că urșii sunt animale sălbatice și „se pot întâmpla necazuri mari” dacă se avântă prin pădurile comunei.

De asemenea, Deleanu a spus că urșii își fac apariția în pădurile din Baciu în fiecare primăvară, de câțiva ani, și stau până toamna târzie:

„Sunt administratorul fondului de vânătoare Baciu. De câțiva ani în fiecare primăvara își fac apariția tot mai mulți urșii în pădurile comunei Baciu, fapt care l-am anunțat în fiecare an. Ei stau pe aici până toamna târziu, deocamdată întâlnirile cu ei au fost pașnice, dar să nu uităm ca e animal sălbatic și se pot întâmpla necazuri mari așa că vă sfătuiesc să nu vă avântați mult prin pădurile comunei să lăsăm pădurea să fie casa animalelor”, a spus Mihai Deleanu.

