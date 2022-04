Un american, după nici un an petrecut la Cluj: „Îmi place enorm. Oamenii îți dau energie pozitivă”

Americanul Dustin Hogue, unul dintre starurile echipei U-BT Cluj, se arată impresionat de România, oameni și mâncarea de aici, și spune că se simte „pe jumătate român”, după ce a petrecut mai puțin de un an în Cluj.

Americanul Dustin Hogue, unul dintre starurile echipei U-BT Cluj / foto: libertatea.ro

Într-un interviu acordat libertatea.ro, Dustin Hogue, unul dintre starurile campioanei U-BT Cluj, în vârstă de 29 de ani, vorbește despre experiența sa în România și spune că se simte „pe jumătate român”.

Dustin a rămas impresionat de țara noastră, după nici un an petrecut în Cluj. El spune că oamenii de aici îi dau energie pozitivă, iar mancarea este „wow”:

„Este primul meu an aici, dar îmi place enorm. Și nu mă refer doar la cultura baschetbalistică, ci și la oameni, la mâncare. Oamenii îți dau o energie pozitivă, atunci când vin la meciuri, atunci când interacționezi cu ei pe stradă, îți creează o stare de confort, apoi mâncarea îți dă o stare de bine. Este o supă românească, wow. (...) Nu spun vorbe mari când zic că sunt jumătate român. Și nu e nici exuberanță. Mi-am făcut prieteni, am început să învăț câteva cuvinte, am deprins câteva detalii despre cultură”, a spus Dustin pentru libertatea.ro.

De asemenea, americanul spune că admiră la români „cât de mult pot să susțină un străin” și cum îl tratează:

„Cât de mult pot să susțină un străin. Eu sunt un om venit de departe, să-mi fac meseria aici, dar românii știu să creeze un mediu de viață în care tu să dai tot ceea ce ai mai bun. Felul cum te privesc, cum te tratează, o vorbă bună atunci când ești căzut sau nu îți iese ceva, cred că ridică mult nivelul calitativ uman al oamenilor de aici. De exemplu, în momentele grele de la meciuri, suporterii ne dau foarte multă energie, pozitivă, ne fac să credem și mai mult în forțele noastre. Când te aplaudă și te susțin atunci când greșești, «Nu e nimic, lasă că data viitoare vei reuși», atunci nu ai cum să te simți decât ca și cum ai fi acasă. Când este așa, realizezi că nu ai alături doar pe coechipierii tăi, ci și un întreg oraș, Cluj-Napoca”, a adăugat sportivul.

Dustin mai apreciază și faptul că suntem „una dintre națiunile care vorbesc, și vorbesc bine, limba engleză”.

