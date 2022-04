EXCLUSIV. Scandal pe șantierul de „La Terenuri”. Un clujean și câinele său, agresați de muncitori. Firma de construcție se apară: „E șantier, nu avea ce să caute”. VIDEO

Un clujean și câinele său au fost agresați pe șantierul viitoarei baze sportive „La Terenuri”, animalul fiind lovit inclusiv cu o dală de pavaj.

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost agresat „La Terenuri”

Un bărbat din Cluj-Napoca și câinele său au fost agresați, vineri dimineață, de mai mulți muncitori ai firmei Ro Verde care efectuează lucrări la viitoare bază sportivă „La Terenuri” din Mănăștur.

„Baza Sportivă e în drumul meu, deoarece eu merg în fiecare dimineață cu câinele meu în pădure. Astăzi, când urcam de pe strada Mehedinți spre pădure, eu m-am oprit pe o bancă montată în viitoarea bază sportivă „La Terenuri”. Nu m-am oprit pentru că așa am vrut, m-am oprit pentru că am fost recent operat și am probleme la inimă. Nu era niciun afiș care să spună să nu mă așez sau vreun gard temporar. După ce m-am așezat a venit un angajat de la firma de construcții și a urlat la mine să mă ridic și să plec. Adevărul este că în urmă cu câteva luni am mai avut divergențe cu ei și șeful de șantier m-a ținut minte. Au venit la mine și au început să țipe să plec, să-mi iau javra, deși am spus că am probleme de sănătate. ” a povestit Gabriel pentru Monitorul de Cluj.

De la amenințări, la agresiune

Discuțiile aprinse între cele două părți s-au transformat rapid în agresiune, iar câinele lui Gabriel a fost lovit cu o dală de pavaj de unul dintre angajații firmei de construcții.

„Mi-am scos telefonul și am început să filmez toate scenele. Ei m-au înjurat tot mai tare și au luat o bucată de pavaj și au aruncat în câinele meu. Șeful de șantier i-a pus pe alți angajați să mă bată, iar unul dintre ei m-a lovit cu grebla. Am sunat la 112 și au trimis o ambulanță și un echipaj de Poliție. Am vrut să depun plângere, dar polițiștii de la Secția 4 mi-au spus că doar luni o pot face”, a mai adăugat victima.

Bărbatul are probleme de sănătate la inimă, iar incidentul de astăzi îi putea fi fatal.

„Eu am făcut 100 de drumuri astăzi, la poliție, la IML. Sunt operat la inimă și la ce mi s-a întâmplat puteam să mor acolo. Am probleme de sănătate și nici acum nu mă simt bine. Chiar nu mă așteptam într-un oraș de 5 stele să găsesc astfel de oameni”, a mai spus Gabriel.

Bărbatul este acum decis să depună plângere împotriva agresorilor

„Eu voi depune plângere pentru agresiune și vătămare corporală. Acolo sunt probleme mari, sunt întârzieri cu termenul de finalizare a lucrărilor. Nici nu mă mir că au întârzieri, dacă acolo sunt angajați astfel de oameni. Repet, acolo nu era un gard sau un semn care să indice că accesul este interzis. Nu știu de ce nu am avut voie să stau pe o bancă.

Firma de construcții regretă, dar spune că angajații au fost provocați

Ionuț Bot, reprezentatul firmei de construcții RO Verde, spune că regretă cele întâmplate și nu este de acord cu agresivitatea angajaților. El a mai adăugat că muncitorii au fost provocați și că va depune la rândul său o plângere împotriva bărbatului agresat.

„Mi s-a relatat și mie ce s-a întâmplat acolo. Vom face și noi o plângere împotriva domnului respectiv, deoarece l-am somat să părăsească șantierul și nu avea ce să caute acolo. Nu suntem nici noi de acord cu faptele de agresiune ale angajaților. Știu că a fost Poliția acolo și nu vreau să comentez mai multe. Vom face luni o plângere împotriva domnului, deoarece nu e la prima acțiune în zonă. El a mai fost acolo și a încercat să provoace scandal. Repet, nu sunt de acord cu ce au făcut oamenii noștri, dar au fost și oarecum provocați.”, a declarat Ionuț Bot, reprezentantul Ro Verde pentru Monitorul de Cluj.

Baza sportivă „La Terenuri” ar fi trebuit finalizată în septembrie 2021, conform contractului. Din păcate, termenul de executare a fost depășit și clujenii mai au de așteptat până la finalizarea proiectului. Baza sportivă „La Terenuri” este gata în proporție de 88%.

