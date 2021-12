Mesajul lui Emil Boc de 1 decembrie: „Unirea a fost produsul de 1.000 de ani a lucrării poporului român”

Ziua Națională a României a fost sărbătorită în Piața Mihai Viteazu din Cluj-Napoca de 1 decembrie. Emil Boc, primarul municipiului, a transmis un mesaj clujenilor și românilor de pretutindeni.

În Piața Mihai Viteazu din Cluj-Napoca miercuri, de 1 decembrie, a fost comemorată Ziua Națională a României, începând cu ora 12:00.

La ceremonie a avut loc o defilare militară, o slujbă religioasă și s-au ținut discursuri. Traficul în zonă a fost restricționat.

Primarul Emil Boc a susținut unul dintre discursuri, în care a amintit de momente istorice legendare și importante pentru România și marea unire:

„Ziua de 1 decembrie este pentru fiecare român un moment de retrospectivă, de omagiu adus acelora care au făcut România Mare, un moment de mândrie că suntem români și în același timp un moment de perspectivă și de gânduri pentru viitor. Unii spun că România Mare a fost un cadou a marilor puteri, unii spun că a fost un miracol, alții spun că a fost anul astral al României, unii spun că a fost ușor, că a fost greu. În realitate, unirea de la 1918 este, parafrazându-l pe Nicolae Bălcescu, produsul de 1.000 de ani a lucrării poporului român asupra lui însuși.

Unirea nu a apărut din senin, ea a fost produsul secolului de istorie, secolelor de comunitate, limbă, de tradiție, de credință și de dorință de a trăi împreună.

Cei care spun că a fost ușor le reamintim faptul că încă din 1914 două provincii istorice, Basarabia și Bucovina, erau în război. Ele nu erau parte a Regatului României, dar erau în război, după care în 1916 România a intrat în război și amintiți-vă că în 1916 Guvernul României, Casa Regală, trebuiau să se ducă la Iași. Când aproape nu mai aveam nicio speranță, armata română în colaborare cu armata franceză a reușit prin marile bătălii de la Oituz, Mărășești, să readucă speranța victoriei. (...) Cei care spun că a fost ușor să nu uite că românii au plătit cu prețul sângelui, luptei și a jertfei, unirea de la 1918. (...)

După 1.000 de ani, Transilvania a revenit alături de patria mamă, dar să știți că atunci pentru Transilvania România nu a fost singura opțiune. Și totuși, cum se explică faptul că românii din Transilvania au optat pentru unirea cu România? (...) Am fost geto-daci, am devenit provincie romană, ne-am format ca popor român, am fost în suzeranitate maghiară, am fost sub imperiul austro-ungar și în 1918 împreună cu România. Românismul nu a putut fi distrus oricâte suferire am avut”, a transmis Emil Boc, de 1 decembrie.

