Cine va finaliza lucrările la Turnul Pompierilor? Trei oferte, după relicitarea contractului

Trei firme au depus oferte pentru preluarea și ducerea la bun sfârșit a lucrărilor la Turnul Pompierilor, după ce primăria a reziliat contractul cu italienii care au început lucrarea

Turnul Pompierilor va fi realizat de altă firmă decât cea care a început-o

Trei firme și subcontractanții lor au depus oferte în cadrul licitației de finalizare a lucrărilor de la Turnul Pompierilor. Primăria Cluj-Napoca a scos la licitație lucrările de revitalizare a Turnului Pompierilor, în luna octombrie, după ce a decis să rezilieze contractul cu vechiul constructor, Research Consorzio Stabile Societate Consortile ARL.

- Mădbeton (leader), General Construct SRL (terț) și subcontractanții Fire Stopping Engineering, M-B Lift SRL, Magnum Therm, Building Technology Group R;

- Euras (leader), Sesam Protect SRL, Addconcept, Valcris Ascensoare Comerț - subcontractanți;

- Decorint (leader), Valcris Ascensoare Comerț, Timbermatrix, Skyline Engineering - subcontractanți.

Lucrările erau realizate în proporție de 70% la momentul licitării, potrivit caietului de sarcini, contractul vizând conservarea lucrărilor și finalizarea obiectivului. Contractul este estimat la 4,2 milioane de lei, iar termenul de realizare a lucrărilor este de 8 luni. Criteriul de atribuire a contractului este preţul cel mai scăzut.

Lucrările sunt împărțite în două etape în sensul prioritizării acestora: etapa I - de conservare în regim de urgență, ceea ce impune finalizarea sudurilor structurii metalice care formează extensia turnului, montarea șarpantei și învelitorii, grunduirea și termospumarea confecției metalice exterioare, precum și montarea unor prelate perimetrale confecției metalice pentru protejarea de intemperii a lucrărilor efectuate la interiorul clădirii. Aceste lucrări vor fi executate premergător perioadei de timp friguros; etapa II cuprinde totalitatea lucrărilor de finalizare a restaurării turnului.

Contractul, reziliat în septembrie

Primarul Emil Boc a anunțat în septembrie că municipalitatea a inițiat rezilierea contractului pentru Turnul Pompierilor, asocierea Research Consorzio Stabile Societate Consortiale. Valoarea contractului era de aproape 8 milioane de lei fără TVA, iar lucrările trebuiau terminate in 18 iulie 2020.

„Eu am propus rezilierea contractului. Am înţeles că se mişcă tare repede de când am anunţat rezilierea public, dar voi porni reziliere. Mai au 15%, dar nu mai stau să povestesc, ai nişte termene. A primit aproape un an de zile pelungire locală, mai mult”, declara Emil Boc la un post local de radio.

Turnul Pompierilor va deveni o atracție turistică

Monumentul istoric cu origini în secolul XV ar urma să devină un adevărat obiectiv turistic al Clujului, care va găzdui recitaluri muzicale şi spectacole „la înălţime”, sub o oglindă uriaşă în care se vor reflecta atât evenimentele în desfăşurare, cât şi împrejurimile. Interiorul turnului, care va fi restaurat, ar urma să le permită vizitatorilor conectarea virtuală la evenimentele din oraş.

În urma concursului internațional de soluții pentru proiectare, organizat de Primăria Cluj-Napoca și Ordinul Arhitecților din România (OAR) în 2016, câștigător a ieșit Vlad Sebastian Rusu – Birou Individual de Arhitectură, avându-i drept coautori și colaboratori pe arhitecții Anamaria Olănescu, Anda Gheorghe, Octav Olănescu, Ovidiu Rusu și Ludovic Kopenetz.

Implementarea proiectului câștigător este realizată cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, iar lucrările de reabilitare au fost demarate în iulie 2018.

