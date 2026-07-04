Alin Tișe, mesaj emoționant de Ziua Independenței SUA: „Când o democrație adevărată se naște, devine model, sprijin și cale de urmat”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, marcată în fiecare an pe 4 iulie.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii / Foto: Alin Tișe

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. Președintele CJ Cluj a vorbit despre importanța democrației și despre relația construită de România cu Statele Unite ale Americii.

„Când o democrație adevărată se naște, devine model, sprijin și cale de urmat pentru toți cei care aspiră la libertate și bunăstare”, a transmis Alin Tișe.

Totodată, președintele Consiliului Județean Cluj a făcut apel la păstrarea relației cu SUA, în ciuda disputelor politice interne.

„Să păstrăm tot ceea ce am construit în relația cu cea mai mare democrație a lumii. Să nu lăsăm micile și meschinele noastre lupte politice să umbrească ceea ce s-a construit cu greu de-a lungul timpului”, a mai transmis acesta.

Alin Tișe și-a încheiat mesajul cu urări pentru Statele Unite ale Americii și pentru valorile democratice.

„La mulți ani, Statele Unite ale Americii! La mulți ani, democrație! Happy 4th of July!”, a transmis președintele Consiliului Județean Cluj.

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