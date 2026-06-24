Armata României a integrat sistemul antidronă Merops. Tehnologia bazată pe inteligență artificială a devenit operațională.

Armata României a integrat în sistemul său de apărare antidronă Merops, tehnologia furnizată de Statele Unite în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două țări.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul antidronă Merops, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a devenit operațional și a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României. | Foto: Facebook - Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul antidronă Merops, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a devenit operațional și a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României.

Potrivit MApN, înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs toate etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională, conform Agerpres.ro.

Sistem bazat pe inteligență artificială

Conform reprezentanților ministerului, Merops este o soluție tehnologică modernă destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care zboară la altitudini joase.

Sistemul utilizează algoritmi de inteligență artificială pentru identificarea și contracararea amenințărilor generate de drone și alte sisteme aeriene fără pilot.

„Merops reprezintă o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase”, a transmis MApN.

Capacitate sporită de apărare

Ministerul Apărării subliniază că integrarea noului sistem contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale României și completează măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național.

În același timp, Statul Major al Apărării continuă procesul de adaptare și modernizare a sistemelor de supraveghere și apărare aeriană, pentru creșterea capacității de reacție și a nivelului de protecție a populației.

Operaționalizarea sistemului Merops are loc în contextul în care amenințările generate de drone au devenit tot mai frecvente în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al NATO, determinând statele aliate să investească în tehnologii moderne de detectare și neutralizare a acestora.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: