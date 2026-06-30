Amenzile rutiere, majorate de la 1 iulie: Punctul de amendă crește odată cu majorarea salariului minim

Majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026 va determina o creștere a amenzilor de circulație. Astfel, șoferii care încalcă regulile de circulație vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru plata sancțiunilor.

Amenzile rutiere, majorate de la 1 iulie: Punctul de amendă crește odată cu majorarea salariului minim|Foto: IPJ Cluj

Noile valori pentru contravenții se vor aplica de miercuri, 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.

Punctul de amendă este 5% din salariul minim brut pe economie.

Amenzile rutiere, majorate de la 1 iulie: Punctul de amendă crește odată cu majorarea salariului minim

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei.

Potrivit Codului rutier, un punct de amendă este egal cu 5% din salariul minim brut pe țară, astfel că va ajunge la 216,25 lei, față de nivelul actual de 202,5 lei, adică un avans de circa 6,8%

Prin urmare, sancțiunile rutiere calculate în funcție de numărul de puncte de amendă vor fi mai mari.

Cum se modifică amenzile?

Dacă punctul de amendă ajunge la 216,25 lei, de la 1 iulie 2026, atunci sancțiunile pentru depășirea vitezei legale se modifică după cum urmează:

*depășirea vitezei cu 10-20 km/h: între 432,5 lei și 648,75 lei (2-3 puncte-amendă);

*depășirea vitezei cu 21-30 km/h: între 865 lei și 1.081,25 lei (4-5 puncte-amendă);

*depășirea vitezei cu 31-40 km/h: între 1.297,5 lei și 1.730 lei (6-8 puncte-amendă).

Șoferii care achită amenda în termenul prevăzut de lege pot plăti în continuare jumătate din minimul amenzii aplicate.

În lipsa unor măsuri de plafonare adoptate de Guvern, noile cuantumuri vor intra în vigoare de miercuri, 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată.

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