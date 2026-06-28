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Aproape 40 de grade Celsius la Cluj. Prognoza meteo 28 iunie 2026.
Temperaturile maxime vor ajunge aproape de 40 de grade Celsius la Cluj-Napoca, duminică, 28 iunie 2026.Zi caiculară la Cluj, duminică, 28 iunie 2026 |Foto: Mădălina IVAN - monioturlcj.ro
Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius la Cluj-Napoca, astăzi, 28 iunie 2026.
Temperatura minimă va fi de 18 grade Celsius.
Pentru astăzi, ANM a anunțat cod roșu de caniculă în județul Cluj.
Cerul va fi senin.
Viteza vântului va fi de 5 metri pe secundă.
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