Aproape 40 de grade Celsius la Cluj. Prognoza meteo 28 iunie 2026.

Temperaturile maxime vor ajunge aproape de 40 de grade Celsius la Cluj-Napoca, duminică, 28 iunie 2026.

Zi caiculară la Cluj, duminică, 28 iunie 2026 |Foto: Mădălina IVAN - monioturlcj.ro

Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius la Cluj-Napoca, astăzi, 28 iunie 2026.

Temperatura minimă va fi de 18 grade Celsius.

Pentru astăzi, ANM a anunțat cod roșu de caniculă în județul Cluj.

Cerul va fi senin.

Viteza vântului va fi de 5 metri pe secundă.

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