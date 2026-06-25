Atenție! Un urs a fost văzut în Sânpaul.

Un exemplar tânăr de urs a fost văzut în extravilanul localității Sânpaul din județul Cluj.

Prezența unui urs, semnalată în comuna Sânpaul | Foto: monitorulcj.ro

A fost semnalată prezenta unui urs în localitatea Sânpaul din județul Cluj.

Urs văzut în localitatea Sânpaul, județul Cluj

„Zilele trecute a fost semnalată prezența unui urs, exemplar tânăr, în extravilanul localității Sânpaul, în zona denumita popular Buzaș, aproape de limita cu comuna Baciu. Chiar dacă a fost un eveniment singular și cu impact și consecințe reduse este extrem de important să știm ce să facem în cazul unei întâlniri de acest gen”, au anunțat reprezentanții Primărie Sânpaul, miercuri seara, 24 iunie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Cum evitați întâlnirea cu ursul sau cum reacționați dacă vedeți unul?

Reprezentanții Primăriei Sânpaul au transmis și o serie de recomandări pentru a evita o posibilă întâlnire cu vreun urs.

„În primul rând sunt de evitat plimbările si călătoriile prin păduri, desișuri, zone izolate. Cu atât mai mult pe perioada nopții”, a mai precizat Primăria Sânpaul.

Pentru a evita o întâlnire periculoasă sau pentru a ști cum să reacționați trebuie să respectați următoarele reguli de bază:

Fă zgomot pe traseu: Vorbește, cântă sau folosește o fluier anti-urs pentru a-ți semnala prezența și a nu lua animalul prin surprindere.

Echipament de protecție: Să ai mereu la îndemână un spray cu piper special (concentrație mare de capsaicină).

Depozitarea hranei: Nu lăsa mâncare neprotejată în cort sau în zonele de campare pentru a nu atrage urșii cu mirosuri puternice.

Ce trebuie să faci dacă întâlnești un urs?

Dacă ursul nu te-a observat: Retrage-te încet, pe aceeași rută, fără a face mișcări bruște.

Dacă ursul te-a observat: Nu fugi (fuga declanșează instinctul de prădător) și nu te urca în copac (ursul se cațără mai bine). Vorbește calm și retrage-te cu fața la el.

În caz de atac iminent: Pune-te în poziție ghemuit, cu mâinile la ceafă și protejându-ți fața, și rămâi nemișcat.

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