Tanczos Barna cere Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a solicitat Comisiei Europene modificarea statutului ursului brun și introducerea unor reguli mai flexibile pentru gestionarea populației acestei specii în statele membre unde aceasta se află într-o stare favorabilă de conservare.

Tanczos Barna a anunțat marți că a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru Mediu, Jessika Roswall, despre situația populației de urși din România. | Foto: monitorulcj.ro

Tanczos Barna a anunțat marți că a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru Mediu, Jessika Roswall, despre situația populației de urși din România.

„Am adus, astăzi, în atenţia comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, problema urşilor, solicitând Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate şi introducerea unor reguli de gestionare mai flexibile pentru statele-membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă”, a transmis ministrul interimar pe Facebook.

Potrivit acestuia, România dorește ca legislația europeană să permită măsuri diferențiate, adaptate situației din fiecare stat membru.

Studiul genetic privind populația de urși va fi prezentat la Bruxelles

În urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene, s-a convenit ca o echipă de experți români să prezinte rezultatele celui mai amplu studiu realizat până acum asupra populației de urs brun din România.

„Am convenit ca o echipă de experţi din România să prezinte la Bruxelles rezultatele studiului ştiinţific privind populaţia de urşi, bazat pe probe genetice. Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene”, a precizat Tanczos Barna.

România are cea mai mare populație de urși din Europa

Datele obținute prin proiectul „Implementarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România”, finanțat din fonduri europene cu peste 10 milioane de euro, arată că România deține cea mai numeroasă populație de urși bruni și cea mai mare diversitate genetică a speciei din Europa.

Potrivit studiului, în România trăiesc între 10.600 și 12.700 de exemplare de urs brun.

Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul a trei ani și a implicat aproximativ 800 de specialiști, care au colectat aproape 24.000 de probe genetice la nivel național.

Comisia Europeană analizează modificarea normelor

Ministrul interimar al Agriculturii a precizat că Executivul european desfășoară în prezent un proces de evaluare a modului în care Directivele privind Păsările și Habitatele răspund realităților actuale.

Acest proces, denumit „test de stres”, include și o etapă de consultare publică, în cadrul căreia România își poate susține poziția privind schimbarea statutului de protecție al ursului brun.

În cadrul întâlnirii de la Bruxelles, Tanczos Barna a invitat-o pe comisara europeană pentru Mediu să viziteze România și traseul Via Transilvanica, pentru a vedea modul în care comunitățile rurale conviețuiesc cu fauna sălbatică.

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