Alan Greenspan a murit la 100 de ani. Fostul șef al Rezervei Federale a influențat economia mondială timp de aproape două decenii!

Alan Greenspan, economistul care a condus politica monetară a Statelor Unite timp de aproape 19 ani din funcția de președinte al Rezervei Federale (Fed), a murit la vârsta de 100 de ani.

Alan Greenspan, economistul care a condus politica monetară a Statelor Unite timp de aproape 19 ani din funcția de președinte al Rezervei Federale (Fed), a murit la vârsta de 100 de ani. | Foto: Wikipedia, public domain

Alan Greenspan a condus Federal Reserve între 1987 și 2006, fiind numit inițial de președintele Ronald Reagan și reconfirmat ulterior de administrațiile George H.W. Bush, Bill Clinton și George W. Bush.

În timpul mandatului său, Statele Unite au traversat perioade de creștere economică accelerată, iar deciziile sale privind dobânzile și politica monetară erau urmărite cu atenție de investitori, guverne și bănci centrale din întreaga lume.

Datorită influenței sale uriașe asupra economiei globale, Greenspan a fost supranumit de presa americană „The Maestro”.

O carieră care a traversat momente istorice

Mandatul său la conducerea Fed a inclus evenimente economice și financiare majore, precum prăbușirea burselor din 1987, boom-ul tehnologic al anilor ’90, atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 și începutul crizei de pe piața imobiliară americană.

După izbucnirea crizei financiare globale din 2008, Greenspan a fost criticat de numeroși economiști pentru politicile favorabile dereglementării piețelor financiare și pentru menținerea unor dobânzi reduse, considerate de unii analiști printre factorii care au contribuit la formarea bulei imobiliare.

Ulterior, fostul șef al Fed a recunoscut că a supraestimat capacitatea piețelor de a se autoregla.

Alan Greenspan a murit la 100 de ani. | Foto: Wikimedia Commons / Bureau of Engraving and Printing

De la muzică la economia mondială

Născut la New York, în 1926, Alan Greenspan a avut inițial o pasiune pentru muzică și a cântat într-o formație de jazz înainte de a se orienta către economie.

A devenit ulterior unul dintre cei mai respectați experți economici ai lumii și o figură centrală a politicii monetare americane.

Moartea sa marchează dispariția unei personalități care a influențat nu doar economia Statelor Unite, ci și direcția piețelor financiare globale timp de aproape două decenii.

Potrivit presei americane, Alan Greenspan avea 100 de ani.

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