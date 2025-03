De la dependența de stupefiante la inspirație. Povestea tinerei din Cluj ale cărei mărturii pe TikTok adună zeci de mii de vizualizări.

După 7 ani de consum de droguri, cu perioade în care ajunse să consume zilnic, o tânără din Cluj a decis să-și schimbe viața radical. Astăzi, își spune povestea pe TikTok, unde mărturiile sale adună zeci de mii de vizualizări și inspiră oameni care trec prin experiențe similare.

Pe TikTok, unde poveștile de viață se răspândesc rapid, o tânără din Cluj a devenit o voce puternică împotriva consumului de droguri. După șapte ani de dependență, a reușit să își schimbe viața și acum își împărtășește experiența cu zeci de mii de oameni care îi urmăresc mărturiile online.

Cu sinceritate și curaj, vorbește despre capcana în care a căzut, dificultățile procesului de recuperare și lecțiile dure pe care le-a învățat. Povestea ei nu este despre victimizare, ci despre puterea de a-ți rescrie destinul, chiar și atunci când pare imposibil.

Cum a început totul: de la curiozitate la dependență

Pentru tânăra din Cluj, consumul de droguri a început ca o simplă curiozitate, alimentată de dorința de a trăi „viața la maxim”. Inițial, alcoolul era suficient pentru a-i oferi senzațiile dorite, însă, odată ce acesta nu mai avea același efect, a trecut la droguri.

„Factorul principal care m-a determinat să încep să consum droguri a fost curiozitatea. Adevărul este că în timpul adolescentei consumam alcool. Aveam o dorință arzătoare să «trăiesc viața la maxim», cu ghilimelele de rigoare. În viziunea mea de atunci, o viață interesantă însemna o viață în care te comporți ieșit din comun și lipsit de rușine. Odată ce alcoolul a început să mă plictisească, mi-am dorit să trec la nivelul următor și să încerc drogurile. Cred că îmi doream să evadez dintr-o realitate care mi se părea plictisitoare. Voiam să simt mai mult”, a declarat Mara pentru monitorulcj.ro

Cu timpul, consumul ocazional s-a transformat într-o dependență greu de controlat. În ultimii ani, ajunsese să consume aproape zilnic, cu pauze scurte de câteva zile, doar pentru a-și reveni suficient cât să o poată lua de la capăt.

Cum i-a fost afectată viața de consumul de droguri

Dependența nu a afectat doar sănătatea sa, ci și relațiile cu cei din jur. Familia a fost ținută la distanță, iar prietenii s-au schimbat constant.

„M-am îndepărtat de părinții mei. Pur și simplu tot ce îmi doream atunci era să merg la petreceri. Eram încă la liceu când începusem să mă droghez. Ascundeam totul de ai mei și îi mințeam. După ce am plecat la facultate, îmi era mai simplu să îi evit. Am ales să îi țin la distanță, dar aveam un comportament care lăsa de dorit, oricum. Prietenii i-am tot schimbat de-a lungul anilor. Dar, prietenele mele cele mai bune (neconsumatoare) au fost alături de mine, tot așa, la distanță. În ultimul an obișnuiam să ne certăm, să nu le răspund la mesaje și să găsesc tot felul de motive să nu ne vedem. M-am îndepărtat de oamenii dragi și m-am mințit singură că prietenii alături de care ieșeam la petreceri îmi sunt prieteni adevărați”, a adăugat Mara.

Momentul decisiv: „Nu mai suportam să trăiesc așa”

Decizia de a renunța definitiv la droguri a venit la începutul anului 2025. După ani de încercări nereușite, și-a dat seama că trebuie să facă o schimbare radicală.

„Nu mai suportam să fiu într-o stare fizică și psihică deplorabilă. Mă uram pe mine și îmi uram viața. Așa că am pus piciorul în prag și am zis: gata!”, a spus hotărâtă Mara.

Drumul spre recuperare nu a fost deloc ușor. Sevrajul a fost chinuitor, prima săptămână a stat aproape nemișcată în pat, fără să poată mânca. Sportul și sprijinul familiei au fost esențiale în procesul de revenire, la fel și ajutorul unui psihiatru, care i-a prescris un tratament pentru stabilizarea psihică.

TikTok, platforma care i-a oferit o voce

Unul dintre cele mai importante elemente care au ajutat-o să rămână pe drumul cel bun a fost TikTok-ul. Inițial, a început să posteze pentru a-și elibera gândurile, însă rapid a descoperit că povestea ei rezonează cu mii de oameni. În prezent, Mara are peste 65.000 de urmăritori pe platformă.

„Dacă te confrunți cu o dependență, te rog să nu uiți că vrei să te lași. Încearcă să te lași chiar dacă eșuezi constant. La început, poate poți să te lași o zi, apoi două, apoi iar te apuci. Nu contează, important este să tot încerci. Până la urmă, va veni ziua când vei renunța de tot.

Recomand să ceri ajutor profesional, dacă ai posibilitatea, chiar dacă eu nu am făcut asta. Sunt sigură, sigură că reușeam să renunț mai repede dacă aș fi apelat la profesioniști (există clinici de specialitate – psihiatri și psihologi pregătiți să îți ofere sprijinul).

Dacă ai pe cineva drag care se confruntă cu o dependență, te îndemn să îi fii alături și să îi oferi iubire necondiționată. De asemenea, vreau să îl/o susții să ceară ajutor profesional. Și nu în ultimul rând, să îl/o asculți și să fii empatic. Oferă-i prilejul să se deschidă în fața ta ori de câte ori are nevoie. Multe persoane consumă droguri ca să-și aline o durere sufletească profundă”, a adăugat Mara.

Acum, prin postările sale, încearcă să ofere sprijin celor care trec prin aceeași luptă și să creeze o comunitate bazată pe înțelegere și susținere.

Planuri de viitor: o carieră dedicată ajutorării celorlalți

În prezent, tânăra își continuă studiile la Facultatea de Psihologie din Cluj și își dorește să îmbine cunoștințele teoretice cu experiența sa de viață pentru a ajuta alți oameni să iasă din cercul vicios al dependenței.

„Am avut o perioadă foarte neagră, care m-a afectat din toate punctele de vedere.

Concret, unele dintre examene le-am luat greu și am rămas cu o restanță. Asta înseamnă că nu pot să termin școala exact așa cum mi-am dorit eu (dar fac eforturi să recuperez asta). Acest aspect îmi întârzie realizările.

Mi-a fost afectat cercul de prieteni: sunt medii în care aș fi vrut să ajung și nu am mai avut cum din această postură. Cu toate acestea, pot să spun că am alături câțiva prieteni care mă susțin și îmi sunt alături.

Sănătatea mea a fost pusă la încercare, fizic, dar mai ales din punct de vedere psihic.

În momentul de față, îmi doresc foarte mult să îmbin cunoștințele pe care le dobândesc în școală (în cadrul Facultății de Psihologie UBB Cluj) cu experiența dură pe care am trăit-o în ultimii ani și, în acest fel, să încerc să îi ajut pe cei care sunt într-o situație similară cu situația mea din trecut.

Primul meu gând pentru viitor este să nu mai trec nici măcar ocazional sau întâmplător prin experiențele generate de acest tip de substanțe”, a transmis tânăra.

Ce poate face societatea pentru a preveni astfel de situații?

Tânăra consideră că problema consumului de droguri trebuie abordată dintr-o perspectivă diferită. Dacă vom continua să privim consumul de droguri doar acuzativ sau ca o infracțiune, ar trebui să fie privită ca o problemă de sănătate care necesită sprijin real.

„Cred că societatea ar trebui să fie deschisă în privința înțelegerii fenomenului, altfel nu avem cum să găsim soluții eficiente pentru combaterea consumului. Dacă vom continua să privim consumul de droguri ca o infracțiune și nu ca o dependență (apărută din diverse motive), ca societate vom eșua în tot ceea ce vom încerca să întreprindem. Bineînțeles că, așa ca în orice boală, prevenția este cea mai importantă. Dar prevenția nu o putem face sub scutul amenințărilor, ci prin deplina înțelegere a fenomenului.

Pe de altă parte, este și datoria noastră ca oameni (copii, adolescenți, tineri, adulți, vârstnici) să înțelegem că drogurile nu sunt o cale pentru a ne ameliora problemele, ci dimpotrivă, sunt o cale sigură de a ne distruge viața.

În cele din urmă, decizia finală în privința consumului o luăm noi, individual”, a încheiat Mara.

Astăzi, fiecare zi trăită fără droguri este o victorie pentru ea. Prin TikTok și prin activitatea sa viitoare, speră să inspire și să ajute cât mai mulți oameni să își schimbe viața, exact așa cum a reușit și ea.

