Femeile care schimbă Clujul. Lideri în tehnologie, educație, sănătate și administrație.

În fiecare domeniu, de la tehnologie și educație până la sănătate și administrație, femeile își lasă amprenta și demonstrează că succesul nu ține cont de gen, ci de curajul și angajamentul de a face o diferență. În această zi specială, ne uităm la exemple de femei puternice din Cluj.

Femeile care schimbă Clujul. Lideri în tehnologie, educație, sănătate și administrație| Foto 1: Cristina Grigore, Foto 2: Maria Forna - Facebook, Foto 3: Maria Metz - NTT DATA Facebook, Foto 4: Anca Buzoianu - Facebook

Ziua Internațională a Femeii nu este doar o sărbătoare, Ci si o ocazie de a recunoaște pasiunea și impactul pe care îl au femeile în toate domeniile. Astazi este despre femei- despre forța, dar și despre gingășia lor, despre curajul de a schimba lumea la fiecare pas, oferind inspirație tuturor celor din jur.

În această zi specială, monitorulcj.ro aduce in centrul atenției femei care, prin muncă, determinare și viziune, și-au lăsat amprenta în domeniile lor. De la leadership și educație la sănătate și administrație, ele confirmă că succesul nu are gen, ci doar curaj și perseverență.

Maria Metz: Liderul care pune Clujul pe harta tehnologiei globale

Maria Metz are o carieră de peste două decenii în industria tehnologiei, și este o prezență marcantă în sectorul IT din Cluj. Parcursul ei profesional în strânsă legătura cu evoluția companiei EBS România, un număr important în peisajul tehnologic local, care a fost preluat în 2013 de grupul japonez NTT Data. Maria Metz a avut un rol activ în extinderea companiilor, și a coordonat deschiderea unor filiale în Brașov și Sibiu și, mai apoi, în București.

După ce a ocupat funcții precum Team Leader, Business Developer, Head of International Business Unit și Chief Operations Officer, a fost numită CEO al NTT Data România. Stilul său de leadership, bazat pe colaborare, integritate și viziune clară, consolidează poziția Clujului ca un hub tehnologic de referință în România. Sub conducerea sa, NTT Data România continuă să crească, mizând pe inovație, dezvoltare durabilă și susținerea talentelor.

Anca Buzoianu: Pionieră în medicina clujeană și educație de top

Anca Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este o figură marcantă atât în mediul academic cât și în cel medical. Prima femeie rector a unei universități de medicină și farmacie din România, Anca Buzoianu este medic primar în pediatrie și farmacologie clinică și conduce disciplina de Farmacologie, Toxicologie și Farmacologie Clinică din cadrul UMF Cluj.

De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții, inclusiv Ordinul Național de Merit al Republicii Franceze în grad de Cavaler, acordat de președintele Emmanuel Macron în 2018. Recent, a fost decorată cu Ordinul „Sfântul Apostol Pavel” pentru mireni, din partea Mitropolitului Pantelimon de Veria.

Cristina Grigore: Empatie și inovație în sănătatea copiilor

Cristina Grigore, director executiv al Fundației Părinți din România și cofondator al serviciului pediatric de telemedicină Peditel, este o voce importantă în domeniul sănătății copiilor. Lansat în urmă cu 11 ani la Cluj, Peditel a devenit un sprijin esențial pentru părinți, oferind sfaturi medicale non-stop.

Prin intermediul unei echipe de medici dedicați, care anul acesta numără deja 47 de specialiști și continuă să crească, Peditel a asistat până acum mii de copii.

Cristina Grigore nu a construit doar un serviciu esențial pentru părinții aflați în situații dificile, dar a transformat Peditel într-o punte de educație medicală și prevenție. De la Cluj, acest proiect continuă să dovedească ce înseamnă empatia, profesionalismul și inovația în domeniul sănătății.

Maria Forna: Tânăra care transformă administrația publică din Cluj

Maria Forna este cea mai tânără femeie care a preluat conducerea Prefecturii Cluj, după ce a fost propusă de PNL Cluj și numită oficial de Guvernul României. Licențiată în drept și cadru didactic asociat la Universitatea Babeș-Bolyai, Maria Forna are o experiență relevantă în administrația publică. A fost consilier județean timp de două mandate și a condus Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică între 2021 și 2024. De asemenea, a ocupat funcția de Secretar General Adjunct al PNL Cluj și a fost consilier al președintelui ANCOM.

Cu un parcurs profesional bazat pe administrație și siguranța publică, Maria Forna este o femeie reprezentativă pentru Cluj. În calitate de prefect, va avea un rol important în coordonarea instituțiilor din județ și gestionarea situațiilor de urgență, contribuind la stabilitatea județului Cluj.

Indiferent de domeniul în care activează, fiecare femeie joacă un rol crucial în formarea unei societăți puternice și echilibrate. Ar trebui ca în fiecare zi să celebrăm nu doar femeile din vârfurile carierei, ci pe toate femeile care, prin curaj, muncă și dedicare, fac lumea un loc mai bun. La mulți ani, dragi femei! Să nu uitați niciodată cât de speciale sunteți!

