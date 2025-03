Premiile Oscar 2025. Nominalizări la cea de-a 97-a ediție a galei.

Gala premiilor Oscar 2025 va avea loc duimincă seară, la Hollywood. Categoria „Cel mai bun actor în rol principal”, la care a fost nominalizat și actorul român Sebastian Stan, poate aduce surprize pe podiumul ediției cu numărul 97.

Nominalizări la Premiile Oscar 2025|Foto: Depositphotos.com

La 2 martie 2025 este programată ceremonia de decernare a Premiilor Oscar, ajunsă la ediția cu numărul 97.

În cadrul evenimentului, găzduit de Teatrul Dolby, din Hollywood, Los Angeles, Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului va premia, în cadrul a 23 de categorii, cele mai reușite producții cinematografice ale anului 2024, conform oscars.org, citat de Agerpres.ro

Gazda ceremoniei este, în premieră, comedianul și prezentatorul TV Conan O'Brien. Regizorul spectacolului este britanicul Hamish Hamilton. Nominalizările au fost anunțate la 23 ianuarie, la Teatrul Samuel Goldwyn din Beverly Hills, de către actrița Rachel Sennott și actorul Bowen Yang.

Nominalizări la Premiile Oscar 2025

Lungmetrajul „Emilia Pérez” concurează la cele mai multe categorii, în număr de 13, apoi „The Brutalist” și „Wicked”, fiecare cu câte 10 nominalizări.

„Emilia Pérez” este cel mai nominalizat film de limbă străină din istoria Oscarurilor, depășind recordurile reușite de „Crouching Tiger, Hidden Dragon” (2000) și „Roma” (2018), fiecare cu câte 10 nominalizări.

Actorul Timothee Chalamet, în vârstă de 29 de ani, a devenit cel mai tânăr actor nominalizat de două ori la categoria Cel mai bun actor în rol principal, performanță ce a mai fost trecută doar în dreptul lui James Dean, în anul 1957.

Regizoarea franceză Coralie Fargeat a devenit a noua femeie din istorie nominalizată la categoria Cel mai bun regizor. Pelicula „I'm Still Here” este prima de limbă portugheză nominalizată pentru Cel mai bun film.

Actorul de origine română Sebastian Stan a primit o nominalizare pentru cel mai bun actor cu rolul lui Donald Trump din filmul „The Apprentice”.

Cel mai bun film va fi desemnat dintre următoarele:

*„Anora”,

*„The Brutalist”,

*„A Complete Unknown”,

*„Conclave”,

*„Dune: Part Two”,

*„Emilia Pérez”,

*„I'm Still Here”,

*„Nickel Boys”,

*„The Substance”

*„Wicked”

Cel mai bun regizor va fi ales dintre următorii cinci:

*Sean Baker pentru „Anora”;

*Brady Corbet pentru „The Brutalist”;

*James Mangold pentru „A Complete Unknown”;

*Jacques Audiard pentru „Emilia Pérez”

*Coralie Fargeat pentru „The Substance”.

Cei cinci actori intrați în competiția pentru Cel mai bun actor în rol principal sunt: *Adrien Brody pentru rolul Laszlo Toth din „The Brutalist”;

*Timothee Chalamet pentru rolul Bod Dylan din „A Complete Unknown”;

*Colman Domingo pentru rolul John Whitfield din „Sing Sing”;

*Ralph Fiennes pentru rolul cardinalului Thomas Lawrence din „Conclave”

*Sebastian Stan pentru rolul Donald Trump din „The Apprentice”.

Cea mai bună actriță în rol principal va fi desemnată dintre:

*Cynthia Eerivo pentr rolul Elphaba Thropp din „Wicked”;

*Karla Sofia Gascon pentru rolurile Emilia Pérez/Juan Del Monte din „Emila Pérez”;

*Mikey Madison pentru rolul Anora Mikheeva din „Anora”;

*Demi Moore pentru rolul Elisabeth Sparkle din „The Substance”

*Fernanda Torres pentru rolul Eunice Paiva din „I'm Still Here”, arată sursa citată.

Precedenta ediție a galei Premiilor Oscar a avut loc la 10 martie 2024, tot la Teatrul Dolby din Los Angeles.

Filmele cu cele mai multe Premii Oscar din istorie rămân „Ben-Hur” (1959), „The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003) și „Titanic” (1997), fiecare cu 11 reușite.

