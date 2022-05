POZA ZILEI. Castor, surprins în zona Parcul Rozelor. Ecolog: „Prezența lui e o veste fantastică, dar înseamnă noi provocări”

Un castor a fost surprins în zona Parcul Rozelor din Cluj-Napoca. Ecologul clujean Tibor Hartel spune că prezența sa este o „veste fantastică”, ce aduce noi provocări.

Castor, surprins în zona Parcul Rozelor / Foto: Facebook - Tibor Hartel

Un ecolog clujean, Tibor Hartel, a publicat fotografii cu acest animal pe pagina de Facebook.

El spune că prezența și stabilirea castorului în zonă este o veste fantastică, dar aduce odată cu ea noi provocări:

„În parcul Rozelor și tronsonul Someș în cartierul Grigorescu a apărut un nou inginer pentru a supraveghea / survola zona, inclusiv lucrările de amenajare a malurilor. Este vorba de castor.

Pozele sunt de la Ovidiu Brindusan (realizate de Andreea Dolghi) pentru Canalul Morii și Szabó Anna pentru Grigorescu. Pozele au fost realizate la 1 zi diferență, de aceea bănuiesc că este vorba de același exemplar.

Prezența și stabilirea castorului este/ar fi o veste fantastică, dar înseamnă şi noi provocări. În Potsdam, Germania, societatea tolerează castorul în cel mai mare parc al orașului. Fiecare arbore de pe malul apelor acolo este protejat de armură de metal pentru a nu fi doborât de castor. Am și poze, am vizitat zona. Plus acolo castorii nu înoată printre gunoaie ca la noi”, a explicat ecologul Tibor Hartel.

