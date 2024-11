Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Terminați cu discursul despre parteneriatele strategice! Avem nevoie de parteneriate industriale strategice. Puneți România pe tavă lui Elon Musk!”

Terminați cu discursul despre parteneriatele strategice!

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

În 2022 si 2023 am făcut în repetate rânduri apel la oficialii români să meargă la Elon Musk, să îi arate unde este România pe hartă, ce oportunități are și să-l invite să investească prin Tesla, X, Space X, Neuralink etc., 1-2 miliarde de dolari din cele 250 pe care le are. Dacă aveam o relație, oricât de fragilă, cu Elon Musk, acum eram pe radarul de investiții al Președintelui ales al SUA.

În 2020 le recomandam oficialilor de atunci să meargă în State la Moderna să atragă o investiție în fabricația de vaccinuri. În 2022 Premierul Spaniei Pedro Sanchez anunța o investiție de 500 miliarde de Euro a lui Moderna în Spania.

De doi ani îi trimit pe oficiali la Minneapolis la Eli Lilly și la Bagsvaerd la Novo Nordisk, cei doi giganți care au descoperit medicamentele anti-obezitate pentru a-i invita să le fabrice în România, pentru tot continentul. Eli Lilly a anunțat recent investiții de 2,5 miliarde dolari în Germania iar Novo Nordisk de peste 4 miliarde dolari în America pentru a crește producția acestor medicamente.

Oficiali români au fost în Brazilia dar nu au bătut la ușa lui Embraer, pentru a-i convinge să investească în România. Oficialii au fost în Africa dar nu au fost în Congo, Africa de Sud sau Zimbabwe de unde se extrag cupru, cobalt, mangan și litiu, mineralele care stau la baza echipamentelor pentru energie verde. Puteam convinge cele trei țări să aducă mineralele prin porturile românești pentru ca apoi sa fie distribuite către Europa. Oficialii au fost și în Coreea de Sud însă nu au bătut la ușa lui Samsung, LG sau Hyundai pentru a-i convinge să construiască un campus de producție la noi in tara.

Acum doar câteva zile îndemnam oficialii să deschidă fronturi de discuții cu India, un vârf mondial în industriile farmaceutică, informatică, aerospațiala, de apărare. Pedro Sanchez a fost acolo zilele trecute și a parafat un acord pe industria de apărare. Nimeni nu a fost încă la Mahindra & Mahindra și Tata Motors, coloșii de zeci de miliarde din industria autovehiculelor și spațială.

Americanii investesc miliarde într-o fabrică de semiconductori în Polonia, taiwanezii într-o fabrică de microcipuri în Germania și chinezii în baterii electrice în Ungaria.

Sunt miliarde pe masa pentru investiții industriale de la companiile din statele puternic industrializate din afara Uniunii Europene. Daca Uniunea Europeana nu înțelege să investească în industria de valoare adăugată iată că alte tari vor să investească în Europa.

Tot îi dăm înainte cu povesti despre parteneriate strategice, a venit momentul să lăsăm povestea asta și să trecem la parteneriate industriale.

Se termină alegerile. Președintele ales să-l ia de mână pe Premierul numit și să meargă la Elon Musk pentru a-i pune România pe tava pentru investiții prin companiile sale.

Opinie de Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

