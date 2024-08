OPINIE. Dragoș Damian: „Hopa! V-a scăpat știrea verii...”

„Din concediu, sorbind o băutură răcoritoare pe terasă sau pe șezlong (…) v-a scăpat, întâmplător sau nu, cea mai importantă știre a verii, care deocamdată este ținută sub tăcere. Economia României a crescut foarte puțin in T2, cu doar 0,8%.”. De ce e importantă această știre? Explică CEO-ul Terapia, Dragoș Damian.

Dragoș Damian este CEO al Terapia SA

Românii sunt în concediu sau mini-vacanțe. Din concediu, sorbind o băutură răcoritoare pe terasă sau pe șezlong, atenția tuturor este captată de cele trei teme care inundă pe poate canalele media: Spitalul Pantelimon, care mai sunt și cum se întrec în dueluri verbale candidații la alegerile prezidențiale și creșterea veniturilor a milioane de pensionari. Știrile verii, ca să le spunem așa, la care își dă cu părerea toata suflarea.

A scăpat, întâmplător sau nu, cea mai importanta știre a verii, care deocamdată este ținută sub tăcere. Economia României a crescut foarte puțin in T2, cu doar 0,8%, după ce în T1 creșterea a fost la fel, foarte slabă, de 0,5%. În termeni fotbalistici, că încă suntem sub influența campionatului european, după prima parte a jocului din 2024, stăm foarte rău, mai ales pentru că anticipam o creștere de 3%. Nu vă lăsați duși de nas, o să vi se spună că nu este așa rău, că suntem „pe media Uniunii Europene”.

În condițiile în care România vine de la o bază joasă, este plină de datorii, deficite și dezechilibre, are cheltuieli mult peste posibilități și a fost „victima” unei inflații record de 5%, o creștere de sub 1% - de fapt o stagnare – este o veste foarte rea.

Să ne uitam și altfel la cifre: la o creștere de venituri de sub 1% în prima parte a jocului, cheltuielile au crescut în așa măsură, încât deficitul bugetar este aproape dublu față de anul trecut.

Foarte pe scurt, două subiecte, explicate cât mai simplu cu putință, ca să înțelegem cât de periculoase sunt cercurile vicioase în care ne învârtim fără să putem ieși.

1. Crește consumul, se zice ca asta este bine, însă consumăm din import, asta găsim la raft – de altfel se fabrică tot mai puțin în România, vezi și punctul 2 de mai jos – asta antrenând și o creștere a deficitul de balanță comercială. Consumul din import duce banii din țară, încasăm tot mai puțin la buget și nu putem să ne plătim datoriile. Consumul se menține la cote înalte pentru că au crescut salariile și pensiile, asta va antrena inflație și mai mare (așteptați să veniți din concedii, o sa vedeți...), dar mai ales pentru că este alimentat de economia subterană - evaziunea fiscală și munca la negru înfloresc, în ciuda încercărilor de stăvilire. Până vor exista bani care vin din economia subterană va tot crește consumul, dacă îi dă voie inflația...

2. Frânează puternic producția industrială - fabricile din România au probleme cu găsirea de angajați, cu lanțul de aprovizionare, cu obținerea de aprobări de tot felul, cu ieșirea pe piețele externe. Dacă pică producția industrială, nu ai încotro, consumi din import – vezi și punctul 1 de mai sus. Dacă nu ai producție industrială, ai o economie nesustenabilă, riști să râmai fără produse esențiale și, ceea ce este mai grav, te îndatorezi, în condițiile în care România este deja extrem de îndatorată.

Dar destul cu economia, nu mă lăsați să vă stric concediile, simțiți-va bine si distrați-va din plin – apropo, de fiecare dată când plătiți cash și nu primiți bon sau factură fiscală pentru băutura răcoritoare de pe terasă sau șezlong, alimentați economia subterană și crește datoria pe care o lăsați copiilor și nepoților.

Dragoș Damian este CEO al Terapia SA

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: