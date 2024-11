Irinel Columbeanu s-a prăbușit! A apelat la psihiatru. Drama fostului milionar

Irinel Columbeanu, fostul milionar cunoscut pentru opulența sa și stilul său de viață extravagant, se confruntă cu vremuri grele. La 67 de ani, fostul om de afaceri, care a fost odinioară printre cele mai influente personalități ale vieții de lux din România, se confruntă cu probleme grave de sănătate și financiare, scrie evz.ro.

Obișnuit să câștige enorm, să cheltuiască la fel, acum are probleme cu asigurarea subzistenței. După ce a suferit două accidente vasculare cerebrale, Columbeanu a fost forțat să se retragă în azilul din Ghermănești. Acolo, a încercat și să obțină ajutorul unui psihiatru pentru a-și depăși traumele.

Sănătatea fostului milionar este extrem de precară, conform declarațiilor lui Ion Cassian, proprietarul azilului în care locuiește acesta.

„Acum este mai binișor, are un spirit de viață pozitiv. S-a plâns de insomnii, așa că noi i-am chemat medicul psihiatru, care l-a consultat, acum are un tratament. Nu doarme prea bine noaptea, dar, de fapt, nici nu are cum, căci doarme foarte mult ziua. E și cam trist că, din păcate, după ce a suferit cele două AVC-uri, nu mai poate călători cu avionul. Voia să meargă la fiica lui, dar medicul care l-a consultat i-a spus clar că nu mai are voie. El tot speră însă”, a declarat Ion Cassian, potrivit sursei citate.

Columbeanu, mari probleme financiare

Pe lângă problemele sale de sănătate, Columbeanu se confruntă și cu probleme mari de bani. A pierdut întreaga sa avere, inclusiv vila de la Izvorani, și trăiește acum dintr-o pensie modestă de puțin peste 2.000 de lei, din care o parte este reținută de bănci. Deși recunoștește că se confruntă cu aceleași dificultăți ale vieții sale anterioare, fostul milionar se bazează pe sprijinul prietenilor și al celor apropiați.

