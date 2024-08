UNTOLD 2024 începe astăzi. Programul complet pentru prima zi de festival.

UNTOLD, festivalul care ocupă locul 3 în clasamentul celor mai mari festivaluri din lume, îşi deschide porţile joi, 8 august.

UNTOLD 2024 începe astăzi. Programul complet pentru prima zi de festival. | Foto: UNTOLD - Facebook

UNTOLD 2024 își deschide porțile oficial joi, 8 august pentru 4 zile de muzică, distracție și magie.

Festivalieri din toată lumea au venit pentru a se distra împreună pe piesele celor mai buni artiști naționali și internaționali. Creatorii celei mai frumoase experiențe de festival anunță că ediția 2024 a festivalului este 99% sold-out. Capitolul din acest an a poveștii UNTOLD invită publicul să se conecteze cu natura, tema din acest an fiind „Human is nature”.

La ce oră se deschid porţile?

Joi, la ora 16:00 oficial se deschid porțile UNTOLD pentru toți participanții. De asemenea, accesul se va putea face în festival între orele 16:00 – 5:00 dimineața, cu condiția că fiecare festivalier va avea voie să intre doar de 2 ori în festival.

Ce artiști vor urca pe scenă, în prima zi de festival?

Joi, 8 august, fanii UNTOLD se vor bucura de show-urile unor artiști și dj care vor ajunge pentru prima dată pe Cluj-Arena: Louis Tomlinson, Tom Grennan, alături de Purple Disco Machine și Duo-ul Blasterjaxx. Pe scena principală vor mai urca Irina Rimes, Steve Aoki, Timmy Trumpet și Partydul Kiss Fm.

Programul pentru prima zi de UNTOLD:

Joi, 8 august

Mainstage

- 18:00 - Partydul Kiss FM

- 18:50 - Irina Rimes

- 20:15 - Tom Grennan

- 21:45- Louis Tomlinson

- 23:15 - Purple Disco Machine

- 01:05 - Steve Aoki

- 02:50 - Timmy Trumpet

- 04:15 – Blasterjaxx

Galaxy Stage

- 21:00 – Akos

- 23:30 - Marwan Dua

- 01:00 - Black Coffee

- 03:00 - Carl Cox Hybrid Live Set

- 05:00 – Prâslea

Alchemy Stage

- 17:30 - Bad & Boujee

- 18:35 – Faust

- 19:20 – Satoshi

- 20:10 – HVNDS

- 21:00 - Yny Sebi

- 21:45 - Petre Ștefan

- 22:30 - Guess Who

- 23:15 - Grasu XXL

- 00:20 - Andy C

Fortune Stage

- 20:00 – Airwave

- 21:30 - DIM3NSION

- 22:30 - Ahmed Helmy

- 23:30 - Roger Shah

- 00:30 – Daxson

- 01:30 – Maddix

- 03:00 – Avao

- 04:00 - D-Block & S-TE-FAN

- 05:00 - Bogdan Vix (Hardstyle Fortune)

Time Stage

- 17:00 - Marko Di B2B Sasu

- 18:00 – Vladimir

- 19:30 - Imen B2B Adrien

- 21:00 - Adrian Eftimie & DJ Optick

- 22:30 - Peppe Citarella

- 00:00 - Aaron Sevilla

- 01:30 - Alb Who B2B Du Mad

Daydreaming Stage

- 16:00 – Vizan

- 17:30 – Giz

- 19:30 - Igor Marijuan

- 21:35 - Oceanvs Orientalis

- 23:15 - Hraach Live

- 00:55 - Henrik Schwarz Live

- 02:30 - Arapu B2B Priku

- 04:35 - Tooker Live

