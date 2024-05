Strada Nicolae Moldoveanu din Cluj-Napoca, în pericol de a se surpa. Emil Boc: „Am eliminat circulaţia maşinilor. Specialiştii vor dispune soluţiile.”

Strada Nicolae Moldoveanu din Cluj-Napoca se află în pericol de a se surpa.

Strada Nicolae Moldoveanu din Cluj-Napoca, în pericol de a se surpa/Foto: AVMnews – captură video Youtube

Locuitorii de pe strada Nicolae Moldoveanu din Cluj-Napoca au solicitat ajutorul ieri seară, după ce au observat că există crăpături în structura stradală.

Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit ieri seară, în jurul orei 23:00 pe strada Nicolae Moldoveanu.

„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați să asigure zona unui șantier situat pe strada Nicolae Moldoveanu. Mai exact, în urma unor lucrări, este posibilă o alunecare de teren. Nu sunt înregistrate pagube și nu există momentan posibilitatea ca locuințele să fie afectate. La fața locului se află un echipaj, alături de reprezentanții companiei care efectuează lucrările, respectiv poliția locală”, a transmis ISU Cluj.

Zona în care există riscul de a se surpa strada/Foto: Google Maps

Primarul Emil Boc s-a deplasat ieri seară pe şantierul din zona străzii Nicolae Moldoveanu şi a anunţat că a fost închisă circulaţia pentru maşini şi se aşteaptă soluţiile specialiştilor.

„Am constatat că la lucrarea de construcţie a unui bloc, săpătura care a fost efectuată a produs nişte crăpături în structura stradală, existând riscul să se extindă înspre câteva locuinţe din preajmă. Evident trebuie dispusă imediat oprirea lucrărilor, luarea măsurilor imediate de asigurare a siguranţei şantierului, dispunerea unei expertize de urgenţă care să fie validată de comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi de întreprindere a lucrărilor pe cheltuiala beneficiarului. Dacă beneficiarul nu le face pe cheltuiala lui, vor fi făcute prima dată de primărie, recuperându-ne banii de la el, pentru că autoritatea publică nu poate sta cu mâna în sân să pună în pericol infrastructura publică şi proprietăţile private ale oamenilor. Deocamdată am eliminat orice formă de trafic în afară de cel pietonal. Mâine (miercuri, 29 mai a.c.) vom avea raportul tehnic, expertiza pe masă, iar specialiştii vor dispune soluţiile care se impun pentru a împiedica producerea unor alunecări suplimentare, totul pe cheltuiala beneficiarului care efectuează lucrarea. Potrivit principiului de drept civil, oricine produce cuiva un prejudiciu este obligat să repare în integralitate", a declarat Emil Boc.

Strada Uliului din Cluj-Napoca a luat-o la vale

În urmă cu o lună pe strada Uliului din Cluj-Napoca a avut loc o alunecare de teren. Primele crăpături au fost acoperite cu asfalt de muncitori. Însă lucrarea a ţinut foarte puţin, iar situaţia s-a agravat.

La fața locului s-a alocat un echipaj cu o autospecială din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca, care a constatat că a fost afectată una dintre benzile de mers a carosabilului, pe o lungime de aproximativ 20m.

Primăria Cluj-Napoca a convocat atunci Comitetul Local pentru Situații de Urgență, unde s-a stabilit: închiderea circulației auto pe strada Uliului, pe tronsonul afectat de alunecări, identificarea unor rute alternative de acces, mandatarea RADP să intervină pentru amenajarea rutei alternative, acolo unde este necesar.

Emil Boc: „Am luat măsuri pentru a proteja oamenii”

„Noi am luat măsuri pentru a proteja oamenii. Am creionat o sursă alternativă de deplasare, astfel încât oamenii să ajungă acasă, Am consolidat, atât cât se poate prin măsurile dispuse de expert, ceea ce este acolo. Am avut prezenţa Poliţiei Locale non-stop acolo pentru a dirija oamenii şi a le arăta rutele alternative. Am închis circulaţia pentru expertiză. Prin Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă am dispus RADP-ului să impună măsuri, i-am mandatat pe cei de la Delgaz, de la Compania de Apă Someş să monitorizeze şi să vadă ce măsuri trebuie solicitate”, declara în acea perioadă Emil Boc.

Stare de alertă în urma alunecării de teren

Până în acest moment, autoritățile precizează că locuințele de pe stradă nu ar fi în pericol, dar sunt în pericol reţelele subterane de utilităţi. Clujenii care locuiesc în zonă riscă oricând să rămână fără apă şi gaze, pe lângă faptul că sunt izolaţi din punct de vedere rutier. Singura cale de acces rămâne prin pădure, însă doar cu mașini de teren sau autospecialele de intervenţie.

