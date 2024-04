Pericol public pe patru roți! Șoferi băuți sau cu viteză excesiv de mare, pe drumurile din Cluj.

Mai mulți șoferi au fost prinși pe mai multe tronsoane din județul Cluj conducând cu viteză excesiv de mare sau sub influența alcoolului.

Mai mulți șoferi au fost prinși pe mai multe tronsoane din județul Cluj conducând cu viteză excesiv de mare sau sub influența alcoolului/Foto: IPJ Cluj

„În cursul săptămânii trecute, respectiv perioada 15 – 21 aprilie a.c., în cadrul Programului Operațiunilor Europene 2024 al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL) la nivelul Serviciului Rutier s-au organizat acțiuni în scopul reducere accidentelor rutiere grave prin combaterea nerespectării limitei legale de viteză.

Astfel, în baza analizelor efectuate a rezultat că viteza, sub cele două forme, respectiv neadaptarea la condițiile de drum/trafic și viteza neregulamentară stă la baza accidentelor rutiere soldate cu urmări grave la nivel național.

În acest interval de timp au fost oprite în trafic pentru verificări aproximativ 1.000 de autovehicule, context în care au fost constatate și aplicate 657 de sancțiuni contravenționale.

Au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 92 de permise de conducere, dintre care 84 pentru depășirea limitei legale admise cu mai mult de 50 km/h, iar 8 pentru depășirea limitei legale admise cu mai mult de 70 km/h”, a transmis IPJ Cluj.

La data de 20 aprilie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii Serviciului Rutier au surprins cu aparatul radar pe sectorul drum DN1C, în afara localității Jucu, la km 23, un autoturism ce rula cu viteza de 194 de km/h înspre municipiul Gherla. La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 23 de ani, din comuna Iclod. Acesta a fost sancționat de polițiști cu amendă în valoare de 3.300 lei și cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

De asemenea, la data de 19 aprilie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii au surprins, în localitatea Bunești, un autoturism condus cu viteza de 151 de km/h.

„La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat, de 36 de ani, care a fost testat cu aparatul etilotest, fiindu-i înregistrată o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice.

Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.485 de lei și a fost întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pe parcursul cercetărilor”, a mai transmis IPJ Cluj.

Alcoolemie peste 1 la mie, pe drumurile din Cluj

Totodată, la data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 22.45, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Baciu au depistat un bărbat, de 49 de ani, care conducea autoturismul pe strada Zânelor aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. La testarea cu aparatul etilotest a fost înregistrată alcoolemia de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca l-au condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice. În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

IPJ Cluj a mai precizat că în data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 19.00, Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Huedin au depistat în localitatea Ardeova, un bărbat, de 36 de ani, din comuna Mănăstireni, în timp ce conducea autoturismul sub influența alcoolului, respectiv 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influenta băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, a transmit IPJ Cluj.

De asemenea, în data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Apahida au depistat în localitatea Suatu, pe DJ161 H, un bărbat de 54 de ani, care conducea autoturismul sub influența alcoolului, respectiv 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub influenta băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: