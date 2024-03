Pedepse mai aspre aplicate clanurilor interlope. Codul Penal ar putea fi modificat pentru a majora pedepsele în cazul criminalității organizate.

Un proiect de lege pentru diminuarea criminalității organizate, inclusiv prin înăsprirea pedepselor în cazul traficului de droguri și confiscarea extinsă la grupurile de interlopi, a fost depus în Parlament.

Proiect de înăsprire a pedepselor în cazul criminalității organizate și a traficului de droguri, depus în Parlament/Foto: IPJ Cluj

Recent, Legea „2 Mai” a fost adoptată de Camera Deputaților, iar traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare.

Un nou proiect de lege care prevede introducerea în sfera infracţiunilor grave a ameninţării, şantajului, proxenetismului, exploatării cerşetoriei, cametei şi majorarea limitelor de pedeapsă în aceste cazuri a fost depus în Parlament.

Pedepse majorate pentru diminuarea criminalității organizate și a traficului de droguri

Proiectul introduce în sfera infracțiunilor grave, cu pedepse mult mai mari decât în prezent, infracțiunile de amenințare, șantaj, proxenetism, exploatarea cerşetoriei și camăta.

De asemenea, confiscarea extinsă pentru grupările de crimă organizată poate fi dispusă de instanţa de judecată, atunci când aceasta îşi formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale și se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei.

Actul normativ modifică şi completează în acest sens Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

De asemenea, proiectul de lege scurtează de la 6 luni la 3 luni timpul pentru actualizarea listei cu drogurile sintetice, dat fiind că traficanții inventează substanțe tot mai puternice și mai periculoase.

În plus, proiectul introduce sancțiuni drastice pentru cei care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice și facilitează traficul de droguri. Pentru oamenii legii, limitele de pedeapsă sunt mai severe cu jumătate pentru infracțiunile săvârșite.

Astfel, se propune majorarea limitelor de pedeapsă la 5 şi 15 ani pentru infracţiunile legate de drogurile de risc şi, respectiv, la 10 şi 20 de ani pentru infracţiunile legate de droguri de mare risc.

„Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi”, mai prevede proiectul.

De asemenea, administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Proiectul mai prevede modificarea Codului penal în sensul majorării pedepselor în cazul infracţiunilor de: ameninţare – închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă, proxenetism – închisoare de la 3 la 10 ani, şantaj pentru practicarea prostituţiei – închisoare de la 5 la 15 ani, exploatarea cerşetoriei – închisoare de la un an la 5 ani, în cazul în care fapta este săvârşită de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte – închisoare de la 3 la 10 ani, camătă – închisoare de la 3 la 10 ani.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, apoi a Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

La începutul lunii martie, Guvernul adopta un proiect de lege în baza căruia şase noi substanţe vor fi introduse pe lista drogurilor de mare risc. Proiectul va fi transmis Parlamentului, cu solicitarea a de a fi analizat şi votat în procedură de urgenţă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: