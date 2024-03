Șoferi beți, drogați sau fără permis, prinși pe străzile din Cluj, în weekend

Șoferii „de weekend”, luați în vizor de polițiști. Mai mulți clujeni, prinși la volan beți, drogați sau fără permis.

Șoferi beți, drogați sau fără permis, prinși pe străzile din Cluj, în weekend. FOTO: IPJ Cluj

Distracția din weekendul de 8 Martie s-a încheiat cu amenzi și chiar dosare penale pentru unii șoferi.

În weekend, polițiștii din Cluj au derulat o serie de acțiuni pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Acțiunile s-au soldat cu 96 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ peste 39.000 de lei. Totodată, ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au reținut 14 permise de conducere și 8 certificate de înmatriculare.

Au fost oprite pentru control în trafic 483 de autovehicule și au fost efectuate peste 300 de testări cu aparatele etilotest și drugtest.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au emis ordonanțe de reținere, pentru 24 de ore, pe numele a doi bărbați, depistați în trafic fără permis de conducere și sub influența alcoolului.

Doi șoferi au fost arestați

Iată câteva exemple din cadrul acțiunii:

- În data 10 martie, în jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej – Biroul Rutier, au efectuat semnal de oprire, pe o stradă din municipiu, unui bărbat care se afla la volanul unui autoturism, însă acesta și-a continuat drumul înspre localitatea Pintic, unde a fost interceptat de echipajul rutier. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că este vorba despre un tânăr, de 28 de ani, din comuna Vad, care nu figura ca fiind posesorul unui permis de conducere. Totodată, la testarea cu aparatul etilotest i-a fost înregistrată alcoolemia de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. În baza probatoriului administrat, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcooolului sau a altor substanțe.

- Tot la data de 10 martie, în jurul orei 01.05, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Gherla au depistat un bărbat, de 32 de ani, din județul Sălaj, în timp ce conducea autoturismul prin localitatea Așchileu Mare, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice și cu dreptul de a conduce autovehicule suspendat. La testarea cu aparatul etilometru a rezultat o aloolemie de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcooolului sau a altor substanțe, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

- În data de 10 martie, în jurul orei 04.30, a fost interceptat în trafic de polițiști, pe strada 1 Decembrie din Gherla, un tânăr de 22 de ani, din comuna Vultureni, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii conducerea unui vehicul sub influența alcooolului sau a altor substanțe.

- La data de 9 martie, în jurul orei 21.20, polițiștii Biroului Rutier Cluj au oprit în trafic un autoturism, pe strada Obesrvatorului, condus de un bărbat de 65 de ani, din Cluj-Napoca. Acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice, însă bărbatul a refuzat recoltarea. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

- În data de 9 martie, în jurul orei 22.30, polițiștii Serviciului Rutier au oprit în trafic, în localitatea Apahida, un autoturism, condus de un bărbat de 48 de ani, din Cluj-Napoca, aflat sub influența băuturilor alcoolice. Acestuia i-a rezultat o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

- La data de 10 martie, în jurul orei 08.50, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au oprit în trafic pe strada Nicolae Iorga din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, de 46 de ani, din Dej. În cadrul verificărilor s-a constatat că acesta are dreptul de a conduce suspendat. Totodată, bărbatul a fost testat cu aparatul Drugtest, reieșind indicii cu privire la prezența substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă proba în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe psihoactive. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

