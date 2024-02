Simona Halep, primul mesaj public după audierea de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. „Coșmarul pe care l-am trăit s-a încheiat. Aștept decizia cu capul sus!”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, suspendată pe o perioadă de patru ani, în urma unui test antidoping pozitiv, a anunţat că așteaptă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv cu capul sus.

Fostul lider WTA Simona Halep le-a mulţumit, într-un mesaj publicat pe Instagram, tuturor celor care au susţinut-o şi au avut încredere în ea necondiţionat în perioada de după depistarea pozitivă cu o substanţă interzisă.

În primul mesaj public adresat de Halep după audierile de la TAS, românca a notat încheierea „coşmarul trăit timp de un an şi jumătate”, situație în care aşteaptă „cu capul sus” decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

„Continui să lupt în fiecare zi pentru a arăta adevărul”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, suspendată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea tenisului (ITA) pe o perioadă de patru ani, în urma unui test antidoping pozitiv, a transmis un mesaj emoționant prin care a mulțumit tuturor celor care au susținut-o, declarând că va continua „să lupte în fiecare zi pentru a arăta adevărul”.

„Coşmarul pe care l-am trăit timp de un an şi jumătate s-a încheiat. Am avut şansa să îmi prezint apărarea în faţa TAS, să arăt că nu m-am dopat în niciun fel. Asta am spus încă din prima zi în care am fost acuzată”, a notat Simona Halep în primul mesaj public după audierea de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne la începutul lunii.

„Acum aştept decizia cu capul sus şi vreau să vă mulţumesc vouă, fanilor mei, jucători, foşti jucători, legende ale sportului, sponsorilor mei şi tuturor celorlalţi pentru susţinerea voastră extraordinară, pentru toate mesajele şi înregistrările video pe care mi le-aţi transmis în perioada de chinuri prin care am trecut. Vă mulţumesc pentru încrederea voastră necondiţionată.

Această susţinere a însemnat totul pentru mine şi mi-a dat putere să continui să lupt în fiecare zi pentru a arăta adevărul. Voi împărtăşi cu voi veştile despre cazul meu de îndată ce le voi primi. Vă doresc tot ce este mai bun. Binele şi adevărul triumfă întotdeauna”, a transmis fostul lider mondial.

Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari

Halep a fost audiată săptămâna trecută de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, la care a depus apel pe 24 octombrie, împotriva suspendării sale pe patru ani, dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Potrivit tribunalului de la Lausanne, Halep a cerut ca decizia ITIA să fie anulată şi sancţiunea sa „să fie redusă”.

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentele nutriţionale din cauza cărora consideră că a fost testată pozitiv şi a fost suspendată patru ani pentru dopaj.

Halep cere despăgubiri mai mari de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care produce Schinoussa Superfoods, după ce testul pozitiv la roxadustat din 2022, de la US Open.

Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, potrivit anunțului publicat în septembrie 2023 de Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA).

Halep fusese suspendată provizoriu în octombrie 2022, iar perioada sa de ineligibilitate este luată în considerare din 7 octombrie 2022 până pe 6 octombrie 2026.

