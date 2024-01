Prietenii tinerei dispărute din Cluj-Napoca, apel disperat: „Să ne adunăm în număr cât mai mare! Fiecare ochi contează!”/ UPDATE: A fost găsită moartă.

Prietenii tinerei de 26 de ani care a dispărut marți din Cluj-Napoca fac apel la clujeni să ajute la găsirea ei. Joi dimineața are loc o acțiune de căutare alături de polițiști.

Prietenii Sorinei o caută cu disperare alături de Poliție / Foto: Robert Ori - Facebook

UPDATE: După circa o oră de căutări, prietenii și polițiștii Sorinei au găsit-o fără suflare într-o pădure.

Știre inițială:

Rețelele de socializare sunt pline de mesaje prin care apropiații tinerei Borodi Carla Sorina, în vârstă de 26 de ani, din Cluj-Napoca, cer ajutorul altor clujeni pentru a o găsi. Aceasta a plecat de acasă marți dimineața și nu s-a mai întors. De atunci, nimeni nu a mai dat de ea.

Apropiații Sorinei o caută disperați și fac apel la clujeni să fie cu ochii în patru. Pe mai multe grupuri de Facebook, un prieten de-ai fetei a scris, miercuri seara, următoarele:

„Scriu aici pentru că știu că este o comunitate mare. Prietena noastră Borodi Sorina este dispărută de ieri de acasă. O căutăm de atunci în continuare. Multe echipaje de poliție și alte autorități o caută acum. Telefonul ei emite semnal din zona satului Gârbău, Cluj, conform cu informațiile poliției. Daca a văzut-o cineva ieri sau azi sau daca o să o vedeți vă rog să îmi scrieți sau să sunați la numerele : 0768148219 , 0749075727. Vă rog să luați în serios această postare, este o urgență”, a spus băiatul.

Misiune de căutare a Sorinei

Joi dimineața, tânărul le-a mai spus oamenilor că „acum este important să o găsim. Camerele cu termo-viziune nu au depistat nimic în această noapte. Așa că vă rog, azi la ora 10:00 la sediul poliției din Gârbău, să ne adunăm în număr cât mai mare. Fiecare ochi și pas contează. Mulțumesc enorm pentru eforturile depuse de voi!!”

Și motocicliștii din Comunitatea Moto Cluj - Asociația MCM au făcut un apel către oameni să participe la căutare.

„Un prieten de-al nostru motociclist, Dragoș, are prietena dispărută. Maine, 25 ianuarie, de la 10 începem căutarea. Întâlnirea în fata secției de poliție Gârbău (după localitate din Baciu) Am făcut un grup unde sa ne organizam de aici si sa comunicam . Va rog intrați doar cei care puteți participa si dați mai departe. Apa, haine si încălțăminte adecvate sunt necesare. Orice altceva poate ajuta. Caine, stații, moto teren, auto teren, etc https://chat.whatsapp.com/IXrEBM2G3LFEo2Qf9dtFJm”.

Dispariția Sorinei a fost anunțată și oficial de către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj în cursul zilei de miercuri:

„La data de 23 ianuarie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată despre faptul că Borodi Carla Sorina, în vârstă de 26 de ani, a plecat voluntar, la aceeași dată, în jurul orei 10.00, de la locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, iar până în prezent nu a mai revenit. Semnalmente – înălțime aproximativă 1.63 m, greutate aproximativă 60 kg, păr lung de culoare blond, forma feței ovală, ochi albaștri. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu o geacă de culoare neagră și o pereche de blugi de culoare albastră, ghete de culoare maro cu șireturi roșii. Aceasta purta un ghiozdan de culoare neagru”, a transmis IPJ.

Persoanele care pot furniza orice informaţii despre femei sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit 112!

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: