Gerul a pus stăpânire pe România. Minus 10 grade Celsius în Cluj și temperaturi de până la -17 C în țară.

În noaptea de duminică spre luni, temperaturile negative au fost resimțite în întreaga țară. În Cluj, termometrele au indicat -10 C.

Dimineață geroasă în România/Foto: Depositphotos.com

Peste weekend, gerul s-a instalat pe tot cuprinsul României. Temperaturile au scăzut de la o zi la alta, iar în noaptea de duminică spre luni au fost înregistrate temperaturi de până la -17 grade Celsius. Temperaturi foarte scăzute au fost în Făgăraş, Miercurea Ciuc, Bacău şi Curtea de Argeş.

România, lovită de ger și ninsori

În noaptea de duminică spre luni, în Cluj au fost – 10 grade Celsius. Luni dimineață erau înregistrate -17,7 C la Sfântu Gheorghe, -17,4 C la Făgăraș și -16 C la Miercurea Ciuc.

Și în următoarele două nopți meteorologii se așteaptă ca în depresiunile din estul Transilvaniei să fie valori mult sub -15 grade.

Marți sunt prognozate ninsori slabe la munte și în jumătatea de nord a țării, iar la altitudini mari vor fi rafale de 90 km/h. De la jumătatea săptămânii vremea se va încălzi ușor.

În Cluj, luni, maxima zilei va fi de 2 grade Celsius, iar mimina de -7C. Cerul va fi predominant însorit.

Marți sunt așteptate câteva reprize de ninsoare, șansele de precipitații fiind de 55%. Maxima zile vai fi de 2 grade Celsius, iar minima va fi de -4 grade Celsius.

Începând de miercuri, 24 ianuarie, temperaturile vor urca ușor, dar tot nu vom scăpa de frig. Asfel, vineri, maxima zilei va urca până la 5 grade Celsius, iar temperaturile pe timpul nopții vor scădea până la -4 C.

Treptat, vremea se va încălzi, iar până la jumătatea lunii februarie, temperaturile se vor situa uşor peste cele obişnuite perioadei.

