Bărbat din Cluj, păcălit de 3 persoane cu construcția unei cabane. Au luat banii și s-au făcut nevăzuți.

Trei gălățeni au păcălit un clujean cu 30.000 de lei. Aceștia i-ar fi promis bărbatului că pot să construiască o cabană.

Trei bărbați din Galați au păcălit un bărbat care căuta persoane care să-i construiască o cabană.

După ce au primit suma de 30.000 de lei, cei trei bărbați s-au făcut nevăzuti.

„La data de 30 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești – Postul de Poliție Comunal Măguri-Răcătău, în baza activităților investigativ-operative derulate într-un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de înșelăciune, au identificat și depistat 3 bănuiți, cu vârste cuprinse între 22 și 55 de ani, din județul Galați.

În fapt, la data de 6 noiembrie a.c. polițiștii au fost sesizați de către un bărbat din comuna Măguri-Răcătău despre faptul că la data de 31 octombrie a.c., în baza unui anunț publicitar postat pe o platformă de operare vânzări, ar fi achitat suma de 30.000 de lei unor persoane necunoscute care i-ar fi garantat construcția unei cabane. Ulterior, după achitarea sumei și începerea lucrărilor, bărbatul și-a dat seama că a fost înșelat, întrucât persoanele în cauză nu ar fi respectat înțelegerea și ar fi părăsit localitatea.

În cadrul cercetărilor, polițiștii au analizat informațiile furnizate, constatând că sub identitatea falsă postată în anunț se aflau cei 3 bărbați, cu vârste de 22, 23 și respectiv 55 de ani. În baza probatoriului administrat, polițiștii au recuperat prejudiciul în totalitate, cercetările fiind continuate sub aspectul infracțiunii de înșelăciune, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

