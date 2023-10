Emil Boc, apel către toți clujenii să doneze sânge pentru tânărul rănit grav în accidentul de pe Feleacu și alți pacienți

Un tânăr de 20 de ani se află în stare gravă la spital și are nevoie de sânge în urma accidentului de la începutul săptămânii petrecut pe Feleacu. Primarul Emil Boc a făcut un apel către toți clujenii să doneze sânge.

Primarul Emil Boc la donarea de sânge/ Foto: Emil Boc - Facebook

Vlad Circo în vârstă de 20 de ani este internat în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj la Chirurgie I.

Acesta a fost printre victimele accidentului teribil de marți când o mașină și un microbuz s-au ciocnit.

Prezent la un post de radio local, Emil Boc a făcut un apel către toți clujenii să doneze sânge.

„Fac un apel pe această cale către toți clujenii care pot dona sânge, pentru că astfel puteți salva vieți! Și eu am fost azi dimineață și am donat, e nevoie de sânge, e nevoie de donatori. Am văzut ce s-a întâmplat zilele trecute în Feleac, acel accident groaznic, un tânăr are nevoie de sânge. Nu se știe care dintre noi, în ce moment al vieții avem nevoie de sânge.

Am mobilizat colegii din Primărie, zilele astea 55 dintre ei vor merge să doneze. Vă invit în măsura în care condiția de sănătate vă permite să vă deplasați la Centrul de Transfuzie și să donați pentru că bine faci, bine primești”, a spus primarul.

Campanie de donare de sânge

Până în data de 20 octombrie se desfășoară la Cluj-Napoca campania de donare de sânge derulată de primărie.

„Campania derulată de Primăria municipiului Cluj-Napoca se desfășoară pe parcursul a 3 zile (18-20 octombrie). Astfel de acțiuni sunt organizate periodic, atât de către primărie cât și de Poliția Locală. În campania curentă s-au înscris 50 de angajați. Pe website-ul Centrului de transfuzii Cluj apare următorul mesaj: Donarea de sânge este darul vieții! Fără donatori, mulți bolnavi nu ar mai fi în viață astăzi. Vă încurajez, dacă nu ați mai donat sânge, să intrați pe www.crtscluj.ro pentru a vedea condițiile și beneficiile pentru donatori”, a transmis Emil Boc.

PROGRAM Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj

ORAR: 7.30 - 13.30 de LUNI până VINERI

Adresă: strada Nicolae Bălcescu nr 18 (lângă Piața Mihai Viteazul)

Nr telefon: 0264.592.882

Website: crtscluj.ro

Beneficiile pentru sănătatea donatorilor, studiate și dovedite, sunt multiple: de la efecte precum reglarea tensiunii arteriale sau reducerea apariției atacurilor de cord până la îmbunătățirea sănătății mentale și impact pozitiv asupra stresului. Mai mult, fiecare donator beneficiază de

- analize medicale (grupa sanguină, Rh, hemoleucogramă, hepatita B, hepatita C, HIV, HTLV, analize biochimice)

- compensații valorice - 7 bonuri valorice care pot fi folosite pentru a achiziționa produse / alimente

- adeverință pentru a beneficia de o zi liberă de la serviciu

- facilități la transportul în comun

