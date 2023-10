Căprior grav rănit, lăsat în agonie după accident, în Cluj. „Acei șoferi sunt bestii!” / Reacții aberante pe internet: „Îl ajut eu să stea în congelator”

Un căprior rănit a fost lăsată în agonie de șoferul care l-a lovit cu mașina, în Viștea, județul Cluj. Animalul a fost ajutat de un trecător cu suflet mare și de o organizație care face acțiuni pentru protecția animalelor.

Animal sălbatic lovit de mașină și lăsat în agonie, ajutat de un trecător / Foto: Transylvania Wildlife Rescue

În urmă cu câteva zile, un bărbat a găsit un căprior rănit într-un accident rutier. Șoferul a plecat de la fața locului, lăsând animalul în agonie. Căpriorul a fost găsit în Viștea, județul Cluj, unde a fost solicitată și Poliția și ajutorul Organizației pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului:

„Picior stâng spate rupt. A fost făcut proces verbal de către poliție și predata la asociația de vânători care urmează să o ducă la urgențe! Nu dau vine pe șoferul care a lovit-o, da puteai măcar sa opresti și să suni tu la poliție! Sperăm să se facă bine. Ne ajuta și Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Bravonajului! Le mulțumim pe aceasta cale!”, a scris bărbatul care a găsit animalul rănit, pe un grup de Facebook pentru Protecția Animalelor din Cluj.

Reacții nesimțite în mediul online

Căpriorul a fost ajutat, însă incidentul a atras multe reacții ciudate în mediul online, despre care au vorbit și reprezentanții Transylvania Wildlife Rescue. Ei au evidențiat că cetățenii nu știu ce să facă atunci când văd un animal rănit, dar au explicat și cum ar trebui procedat:

Reacție aberantă la accident cu caprioară / Foto: Transylvania Wildlife Rescue

„ACCIDENTELE RUTIERE: Cât de educați suntem când vine vorba despre acordarea prim-ajutorului unui animal? Răspuns: ceaun, cârnați, împușcare, „nu sunați poliția!”, “nu anuntați vânătorii”, “nu îl duceți la medic!”, “sa îl salveze cineva cumva!”, plus multe glume proaste și batjocuri. Suntem surprinși că după zeci de postări similare, chiar pe grupurile locale, încă mulți semeni nu sunt pregătiți să înțeleagă ce trebuie făcut din punct de vedere medical, legal, etic, pentru aceste biete animale, aflate chiar in agonie uneori. Cine își închipuie că Moș Crăciun intra pe horn și nu este văzut este la fel de înțelept precum cei care ar dori sa se facă o minune, o salvare fără sa știe nimeni și fără sa anunțe pe nimeni.

CUM PROCEDAM? Răspunsul corect este regăsit în postările de la Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului - OPMCB și pe scurt spun așa:

- se anunța la 112 sau se sună cineva care poate anunțe și vânătorii din acea zona, de exemplu Organizația poate face acest lucru

- refuzul de a anunța evenimentul are consecințe legale și va rezulta in suferința inutilă pentru animal. Să ne mai folosim și mintea!

- vedem adesea animale in agonie, lovite de mașini sau atacate de câini și depistate după zile întregi. Haideți sa ne punem in pielea lor doar pentru un minut!

Lovești animalul și fugi! Pasăre, iepure, câine, pisică. Este egal. Acei șoferi se pot numi bestii, fără discuție!”, au transmis cei de la Transylvania Wildlife Rescue, parte din OPMCB.

Programul „Save the deer”

Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului - OPMCB are un program care „sare” în ajutorul animalelor sălbatice. Este vorba despre „Save the deer”, un program de intervenție, transport și recuperare a animalelor sălbatice rănite, aflate în pericol sau în afara habitatului. Pentru acest program, OPMCB colaborează cu mai mulți medici veterinari din Cluj și biologi. Obiectivul acestui program este de a crea „un fel de SMURD pentru animale”.

Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului se adresează celor care „s-au săturat să vada sânge, pene, blană pe asfalt” și prin acest program intenționează să le arate cum pot să ajute atunci când văd un animal rănit de mașină sau aflat în pericol.

OPMCB îi îndrumă pe cei care sunt martori la un accident, în care un animal sălbatic a fost rănit, să nu treacă nepăsători și să apeleze numărul de urgență 112 sau chiar la ei (OPMCB) Anumite specii sunt de interes cinegetic, iar capturarea și reținerea animalelor sălbatice, fără drept, este interzisă, astfel, dacă vă sunt cunoscute cazuri în care sunt ținute animale captive ar trebui să le anunțați. Mai multe recomandări de la Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului, aici.

