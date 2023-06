Căprioară, găsită bolnavă lângă doi pui morți, în spatele unei pensiuni din Cluj. A fost salvată la timp. VIDEO

O căprioară rănită a fost găsită în spatele unei pensiuni și avea lângă ea doi pui morți. Turistul care a găsit animalul a anunțat autoritățile.

Un turist a găsit în spatele unei pensiuni din județul Cluj o căprioară bolnavă care avea lângă ea doi pui morți. Turistul care a găsit animalul a anunțat autoritățile.

Cei de la Transylvania Wildlife Rescue s-au ocupat de salvarea căprioarei și cum trebuie să facem când găsim o căprioară.

„Un turist cu suflet mare ne anunță ca lângă pensiune se afla o căprioara care are probleme, bolnavă. Mulțumim! La primirea telefonului care ne anunța despre o căprioară nemișcată de câteva ore, chiar in spatele unei pensiuni, lucru foarte rar și bizar, am contactat imediat responsabilul acelui fond cinegetic si in final am ajuns la cine trebuie.

Ba chiar vânătorii ne-au întărit convingerea că aceste femele sunt foarte importante pentru ei și vânătoarea doar pentru mâncare iese din calcul, după cum cred mulți. ATENȚIE! Era in loc izolat, la munte, fără clinici veterinare și departe de Cluj”, transmite Transylvania Wildlife Rescue, parte din ONG-ul Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului.

Potrivit ONG-ului, este obligatoriu să anunțăm vânătorii și poliția despre ceea ce am găsit.

„Nu orice animal ajunge în farfurie!

Vânătorii au reacționat prompt si animalul a fost plasat in grija unui veterinar, contrar opiniei populare si ilogice care din păcate influențează negativ orice tentativa civică și implicare din partea celor puși in astfel de situații.

Cum sa mănânci un animal care tocmai a fătat? Nu a fost făcută salam, nu a fost pusă in ceaun, hahaha, nu a fost împușcată, dragi experți in toate.

ESTE OBLIGATORIU SA ANUNȚĂM VÂNĂTORII ȘI EVENTUAL POLIȚIA

Mai avem câteva întrebări pentru «experți»:

Mulți așa-zisi iubitori de animale îndeamnă sa nu se anunțe vânătorii si sa «facem noi cum știm».

Ce se întâmpla dacă nu se afla de ea si dacă murea sub ochii celor care asistau cu ignoranta la chinul ei? O fi legal asta?

Ce sancțiuni riscam dacă luam animalul și îl ducem noi «undeva»?

Este valabil și pentru cei care iau FĂRĂ MOTIV pui de căprioară din teren și nu anunța. De ce? Greșeala recunoscută este iertată, tocmai de aceasta postăm insistent pe această temă”, a adăugat ONG-ul.

