„Back to College” cu Iulius Mall! Vino să vezi ce surprize ți-am pregătit în Welecome Pack-ul studențesc! (P)

Bucuria de a fi din nou alături de colegii tăi începe să ia locul agitației primelor zile de facultate.

Cu siguranță ați programat deja câteva ieșiri în oraș, iar când ajungeți la Iulius Mall, să aveți carnetele de studenți pregătite pentru că veți avea parte de super oferte personalizate. Campania „Back to College” revine și îți aduce un Welcome Pack cu tot ce ai nevoie pentru un an flowless!

La curs, după la bibliotecă, apoi la shopping. Așa arată și itinerarul tău și al grupului tău de prieteni, în perioada de reacomodare la stilul de viață studențesc? Vino împreună cu gașca la Iulius Mall și noi vă oferim cadouri de „Back to College” pentru o tranziție mai ușoară!

În perioada 6 - 15 octombrie 2023, la cumpărături de minimum 250 de lei, prin acumularea a cel mult două bonuri fiscale din aceeași zi (dacă ai un bon fiscal de la hipermarketul Auchan, va trebui să ai încă un bon fiscal de la un alt magazin din Iulius Mall) și cu carnetul de student, primești pe loc, la Centrul Info, un Welcome Pack. Regulamentul este disponibil pe site-ul Iulius Mall.

Ne-am gândit să îți facem un cadou care să îți fie de ajutor, fie că stai în cămin, fie că stai în chirie. Așa că în Welcome Pack vei găsi: o sacoșă realizată din materiale reciclate, care să te ajute să transporți suporturile de curs, un borcan de zacuscă pentru zilele în care este prea aglomerat la cantina studențească, o doză de suc ca să ai energie, un sticker ca să îți amintești de noi, dar și un super carnet cu reduceri studențești, la brandurile tale favorite.

În carnetul cu exclusive offers o să descoperi oferte la gamele de clothing & footwear, hypermarket, beauty & care, food, dar și servicii. Vino să îți iei Welcome Pack-ul și bucură-te de reducerile create special pentru tine!