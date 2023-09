Plin de șoferi drogați pe drumurile clujene, dar polițiștii din Florești NU au un drugtest. Primăria a trebuit să-l cumpere

Deși pe drumurile din județul Cluj polițiștii prin foarte des șoferi care conduc în timp ce sunt drogați, polițiștii din Florești nu dețin un aparat drugtest.

Polițiștii din Florești nu dețin un aparat drugtest / Foto: Poliția Română

Pentru că polițiștilor din Florești nu li s-au oferit un aparat drugtest, Primăria comunei a demarat procedurile pentru achiziționarea unuia.

Informația a fost transmisă de către primarul comunei, Bogdan Pivariu, care spune că de luni și polițiștii din Florești vor avea un astfel de aparat, pe care îl vor folosi la depistarea șoferilor aflați la volan sub influența drogurilor.

„Apropo de subiectul siguranței, să știți că poliția națională, secția de la Florești, nu are un drugtest, iar în urma discuțiilor cu cei de la Poliția din localitatea noastră, încât și cu conducerea județeană, IPJ, am demarat procedurile și am achiziționat un drugtest. Administrativ, am găsit modalitatea, iar luni acest drugtest va fi predat către Poliția Română, la IPJ Cluj, pentru a-i deservi și pe cei care activează în Florești”, a declarat primarul din Florești, Bogdan Pivariu, în cadrul unei emisiuni radio.

Problema drogurilor este din ce în ce mai serioasă în România, fie că vorbim despre șoferii care conduc sub influența substanțelor interzise sau consumul în rândul elevilor. În ceea ce privește siguranța pe drumurile publice, mii de șoferi beți și drogați au fost opriți în trafic doar anul acesta în România, iar unii dintre ei au provocat accidente care au lăsat familii în doliu. Inclusiv pe drumurile din județul Cluj întâlnim foarte des șoferi care conduc sub influența drogurilor. Iar la fiecare control în trafic al IPJ Cluj se depistează câte un șofer drogat. Din acest motiv, un aparat drugtest la îndemâna polițiștilor este esențial.

