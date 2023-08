Central Park Wine Festival readuce povestea fascinantă a vinului în inima Clujului! (P)

Central Park Wine Festival începe mâine 24 august!

24 august - 27 august 2023 este perioada în care trebuie să ajungi în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca. Se apropie unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii, cel mai mare festival în aer liber dedicat vinului, gastronomiei, culturii, muzicii și relaxării - pentru întreaga familie.

Deja o tradiție în ultimul weekend de vară, Central Park Wine Festival este un eveniment dedicat culturii vinului, unde sute de producători și crame din întreaga lume se reunesc pentru a sărbători această băutură nobilă și pentru a împărtăși secretele din spatele sticlelor fascinante. Participanții vor avea ocazia să descopere mii de etichete din diverse colțuri ale globului și să testeze arome și buchete care îi vor purta într-o călătorie senzorială, pe drumul căreia vor descoperi povești interesante spuse chiar de cei care pun umărul la producția vinurilor, de oamenii din culise.

Cramele prezente în festival aduc etichete din întreaga lume, vinurile franțuzești, portugheze, italienești, autentice românești și multe altele fiind nelipsite. Acestea se vor îmbina armonios cu gustările specifice, dar și cu fructele de mare sau alte delicatese din zona de food.

Festivalul este mai mult decât un eveniment destinat degustărilor de vin. Pentru cei ce doresc să se bucure din plin de un weekend prelungit, organizatorii Central Park Wine Festival au pregătit multe activități și zone de divertisment. De la live cooking show-uri în care bucătari renumiți vor dezvălui secretele combinațiilor savuroase de mâncare și vin, până la ateliere de swing dance și sesiuni relaxante de pictură, festivalul oferă câte ceva pentru toate vârstele.

Zona dedicată copiilor îi va captiva pe cei mici cu activități educative și distractive, cât timp întreaga familie se va bucura de atmosferă. Muzica live va anima festivalul în fiecare seară, iar amatorii de distracție pot participa la petreceri cu DJ.

„Avem deja experiența edițiilor anterioare și anul acesta am depus toate eforturile pentru a crea în parc o lume dedicată vinului, gastronomiei, culturii, muzicii și relaxării. Avem alături de noi parteneri care ne ajută să transformăm ideile în realitate, așa că vă așteptăm cu mic, cu mare pentru că avem multe surprize” - transmit organizatorii festivalului.

Live Cooking Shows cu vedete și multe alte surprize în timpul festivalului

Așa cum organizatorii au obișnuit încă de la primele ediții, participanții vor afla de la cei mai buni în domeniu care sunt mâncărurile care scot în evidență vinul. Show-urile de live cooking de anul acesta îi au drept protagoniști pe Florian Neag, Adi Hădean, Liviu Balint și Ionuț Crișan. Aceștia vor găti în bucătăria amenajată în festival, urmând să împartă preparatele cu cei prezenți.

Central Park Wine Festival este un eveniment care își propune să ofere publicului oportunitatea de a îmbina vinul, arta, cultura, muzica și gastronomia într-o manieră în care fiecare element să poată fi apreciat la maxim. Un pahar se savurează cu o muzică bună, așa că nu vor lipsi nici anul acesta concertele live: recital Tango argentinian cu Two to Tango, Midnight Snack, iar în zilele de weekend sunt organizate petreceri cu Even Steven, MC Dymla & Pappa M.

Activitățile din timpul celor 4 zile de festival includ ateliere de dans și de pictură, ateliere pentru descoperirea tehnicilor tradiționale de tipar, relaxare în zonele de lounge amenajate, dar și activități pentru copii sub egida Wonderland Cluj Resort. Târguțu` Vintage poate să te inspire cu ținute de festival, iar Paul Cristian Cordoș pregătește Live Bending Show în fiecare zi, de joi până duminică.

Central Park Wine Festival este un eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu branduri care aduc plus valoare pe plan local și național: Kitchen For You, Premium Store, Bosch, Aqua Carpatica, Atelier Hochland, Wonderland Cluj Resort, Pepsi Max, Electrica Furnizare, Banca Transilvania, Napoca Live, Napoca FM, Iqos, Auchan, Foundever, Lăpușan&Partners, Atelierul de Carte, Maros Bike, RMB Inter Auto, A Camponeza | Casa das Espetadas.

Toate detaliile legate de program și noutățile, aici: https://www.facebook.com/centralparkwinefestival

